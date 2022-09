L'autopsia conferma la morte per schiacciamento di Giuliano De Seta

Non sono emersi nuovi elementi dall'autopsia che è stata eseguita venerdì mattina sul corpo di Giuliano De Seta, studente di 18 anni di Ceggia, morto una settimana fa in un incidente mentre stava svolgendo l'alternanza scuola-lavoro in un'azienda di Noventa di Piave. Come riportato da Ansa, secondo quanto accertato dal medico legale Silvano Zancaner, nominato dalla Procura di Venezia, il decesso è intervenuto «per politrauma da schiacciamento, con accertata lesivita? di tipo distruttivo, il cosiddetto sfacelo cranico»

All'esame hanno partecipato anche il perito nominato dalla famiglia della vittima e quelli dei quattro indagati per omicidio colposo. Si tratta dell'amministratore unico della Bc-Service, la ditta in cui il giovane stava effettuando lo stage, della dirigente scolastica dell'istituto di Portogruaro frequentato dalla vittima, in qualità di firmataria del contratto di stage, di un professore della stessa scuola, responsabile del servizio di alternanza scuola-lavoro, e di un responsabile della sicurezza della Bc-Service.

Come avevano già accertato i carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria una settimana fa, il ragazzo è rimasto schiacciato da una lastra di metallo del peso di circa una tonnellata e mezzo. Il decesso è intervenuto all'istante. Per completare le verifiche, il pool di medici che ha partecipato all'autopsia si ritroverà domani mattina, nella sede dell'azienda dove si è consumata la tragedia: saranno svolti dei rilievi sul macchinario che ha colpito lo studente, per capire l'esatta dinamica dello schiacciamento e la posizione rispetto alle varie fasi della lavorazione.

Nel frattempo, il legale della famiglia, Luca Sprezzola, ha chiesto il dissequestro della salma e il nullaosta per poter procedere con le esequie e la cremazione.