Autorità europea antiriciclaggio al Giustinian: un coro di «No»

«Venezia è la città ideale per ospitare l’autorità europea per l’antiriciclaggio. Ora siamo tutti con il Comune e il sindaco Luigi Brugnaro, i quali hanno il delicato compito di portare avanti la candidatura e raggiungere quest’obiettivo davvero importante, con il sostegno anche della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità». Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il 22 settembre scorso, aveva inviato all’allora presidente del Consiglio, Mario Draghi, una lettera per candidare il Veneto e Venezia a ospitare la sede della nuova Autorità europea. Un iter che ora spetta al Comune di Venezia portare avanti. Il problema sorge sulla scelta degli spazi a Venezia da eleggere come sede idonea ad ospitare la nuova istituzione. Contro l'opzione ex Giustinian l'opposizione consiliare, associazioni e sindacati fanno muro.

«Bene candidare Venezia a sede dell’autorita? anticorruzione - commentano Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia, Daniele Tronco, segretario Spi Cgil Venezia e Marco Busato, segretario Fp Cgil Venezia - Va chiarito se la proposta degli spazi dell’area ex Giustinian (in parte attuale sede del distretto socio-sanitario e non solo) sia compatibile con la tenuta e il potenziamento dei servizi socio sanitari. Poniamo questo dubbio perché a questo punto è legittimo pensare che la scelta incomprensibile di prevedere i servizi sociosanitari previsti dal Pnrr - la Casa della Comunità - in altra sede, e cioè all’ospedale Civile, sia più legata a queste motivazioni che ai bisogni dei cittadini».

«"Tutta la Città Insieme!” non è certo contraria a questa candidatura prestigiosa, ma contesta la scelta del luogo. Di tanti spazi, anche di grande metratura, inutilizzati a Venezia, proprio il Giustinian? - commenta il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini - Con Nicola Funari dell’associazione G.B. Giustinian, siamo andati ad analizzare i documenti pubblici dell'azienda Ulss 3 e del Pnrr non risultano al momento fondi stanziati per realizzare case di comunità né a Venezia, né al Lido, né a Favaro Veneto. Insomma, Zaia svela le carte. La possibilità che Venezia apra la nuova sede dell’Autorità europea per la lotta al riciclaggio sono pochissime se i criteri per la selezione sono quelli della qualità della vita e dei servizi (che nel caso del Giustinian si rischia vengono tagliati)».

«Il presidente Zaia in data 22 settembre ha proposto il Giustinian come sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro e il contrasto del finanziamento del terrorismo: ci appelliamo alle forze democratiche della città (partiti, associazioni, volontariato) per opporci all'ennesimo tentativo di scippo - scrivono Salvatore Lihard (Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana), Nicola Funari (associazione Amici del Giustinian), Daniela Dutto (Lega Pensionati Cgil Venezia) - Dopo il Carnevale organizzeremo una grande assemblea cittadina per la messa in campo di tutte le azioni a difesa del Giustinian e della sanità pubblica».

«Basta smantellare servizi a Venezia - conclude la segretaria del Partito Democratico veneziano, Monica Sambo - non è accettabile che venga sguarnito l’ospedale Giustinian, ci sono moltissime altri palazzi pubblici nel Comune che potrebbero essere utilizzati. Venezia e le sue isole hanno bisogno di una sanità diffusa, capillare e ramificata per avvicinare i servizi alle persone. Dopo mesi nei quali la giunta regionale ha rassicurato dichiarando che il Giustinian non sarebbe stato smantellato, ora procedere in senso esattamente opposto. Non è accettabile che un presidio sanitario così importante venga tolto alla cittadinanza, sarebbe invece necessario potenziare i servizi del Giustinian. Presenterò una interrogazione in Consiglio comunale per chiedere al sindaco e alla giunta di intervenire per salvaguardare i servizi sanitari: il Comune deve trovare insieme alla Regione un’altra sede per l’anticorruzione».