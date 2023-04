Tredicimila metri quadri, 499 posti e un percorso pedonale: al via il parcheggio Fincantieri

Il parcheggio al porto si farà, parola di Autorità portuale che ha autorizzato il progetto per 499 posti auto che si sviluppa su uno spazio di circa 12.820 metri quadrati. «Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi - commenta il presidente dell'Autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio - sicurezza dei pedoni e decongestionamento dell’area senza compromettere la competitività dello scalo».

La superficie per la sosta in via delle Macchine a Marghera, all’interno dell’ambito portuale, avrà ingresso e uscita in corrispondenza dell’attuale accesso su via delle Macchine, nella parte sud dell’area. Fincantieri può ora procedere ad affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento, i cui lavori, si stima, richiederanno un periodo di tempo pari a 110 giorni. Il parcheggio sarà privato, a uso esclusivo dei dipendenti Fincantieri o delle ditte esterne che con essa operano, e contribuirà a favorire il decongestionamento delle aree di sosta in via del Commercio e via delle Macchine.

«Siamo soddisfatti di questo progetto – afferma Di Blasio – siamo riusciti a trovare una soluzione, anche ricorrendo a forme innovative di gestione del traffico e del semaforo, e che ci ha visto collaborare intensamente con Fincantieri, con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e con le altre Istituzioni coinvolte per raggiungere un risultato che garantisce, com’era tra le nostre priorità fin dall’inizio, la sicurezza dei lavoratori eliminando il fenomeno del parcheggio sparso e disordinato».

Data la natura dei turni lavorativi dei lavoratori di Fincantieri, distribuiti sulle 24 ore, non è previsto un incremento dei flussi del traffico e quindi un impatto sulla viabilità. L’area oggetto di intervento sarà servita da un nuovo impianto di illuminazione con pali in acciaio di altezza fuori terra pari a 8 metri dotati di lampade a led a elevate prestazioni e bassi consumi. Si prevede inoltre la realizzazione di due posti auto con dimensioni adatte ad ospitare persone con disabilità motorie.

Dato che la connessione pedonale tra il parcheggio e l’area di Fincantieri richiede di gestire un percorso di circa 200 metri, con l’attraversamento di un fascio di binari e del viale del Commercio, che costituisce uno degli accessi principali all’isola portuale, si è deciso di posizionare un semaforo pedonale intelligente, coordinato con sensori per rilevare l’avvicinamento dei veicoli, al fine di garantire maggiore sicurezza.

Si tratta di una soluzione che comporta una minima interferenza rispetto all’assetto del nodo stradale, poiché prevede tempi minimi di arresto dei veicoli con chiamata pedonale (al massimo 30 secondi). Oltre al parcheggio verrà realizzato anche un passaggio pedonale sicuro e protetto, su entrambi i lati della carreggiata di via del Commercio, che collegherà il parcheggio e lo stabilimento Fincantieri. In questo modo si garantisce la sicurezza pedonale, non si genera congestione veicolare (prevalentemente in ingresso dalla strada provinciale 11) e si mantiene inalterata l’efficienza del porto.