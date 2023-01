Cisterna perde acido cloridrico: chiusa l'autostrada A4

Dalle 18 di oggi, mercoledì 18 gennaio, è stato chiuso il tratto autostradale della A4 tra Portogruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia per la perdita di acido cloridrico dalla cisterna di un mezzo pesante. Lo sversamento non è stato causato da un incidente ed è avvenuto nel tratto tra Cessalto e San Donà di Piave.

Sul posto è arrivato il personale di assistenza di Autovie Venete, assistito dagli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei vigili del fuoco. Constatata la situazione, si è provveduto alla chiusura del tratto ma anche degli svincoli in entrata di San Stino, Cessalto e Portogruaro in direzione Venezia, reindirizzando il traffico lungo il by pass A28/A27. I soccorritori alle 19 stavano provvedendo al travaso in sicurezza della sostanza e alla bonifica della sede stradale interessata dal problema.

Stando ai primi accertamenti, l'autobotte è finita in panne in seguito al guasto delle tubature. Alla base ci sarebbe forse lo scoppio di uno pneumatico, ma ulteriori indagini saranno svolte dalla polizia stradale.