Camion in fiamme, autostrada chiusa

Autostrade Alto Adriatico ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra il Nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia per un mezzo pesante incendiato al chilometro 451.

Il rogo è scoppiato questa mattina, mercoledì 26 giugno, intorno alle 12. Sul posto si sono diretti i soccorsi necessari anche alla bonifica della sede stradale. Contestualmente, è stata istituita l’uscita obbligatoria di Portogruaro per chi proviene da Trieste/Udine e la chiusura dell’ingresso a Portogruaro per chi è diretto verso Venezia.

Intorno alle 14, il tratto autostradale è stato riaperto. Nessuna conseguenza per l’autista che, accortosi del fumo, è riuscito a uscire dal mezzo. Il mezzo pesante trasportava batterie per auto e quindi, in accordo con i vigili del fuoco e seguendo un’apposita procedura del caso, le batterie saranno immerse nell’acqua e a trasferite in un container giunto sul luogo dell’incendio. Al termine di questa attività sarà possibile rimuovere il mezzo con l’intervento di una gru. Durante la rimozione il tratto tra Portogruaro e San Stino in direzione Venezia verrà nuovamente chiuso per alcuni minuti. Nel corso di tutte queste operazioni e fino alla loro conclusione rimarrà sempre chiuso l’ingresso allo svincolo di Portogruaro in direzione Venezia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday