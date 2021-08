Autostrada chiusa fra Portogruaro e Latisana per una cisterna di gpl in fiamme

Alle 11 di mercoledì l'autostrada A4 è stata chiusa nel tratto fra Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni a causa dell'incendio di un mezzo pesante con cisterna di gpl. Nessuna persona è rimasta ferita, ma alcune case circostanti sono state fatte evacuare a scopo cautelativo. La società Autovie ha disposto la chiusura dell’entrata di Latisana verso Venezia e dell’allacciamento A4/A28 in direzione Trieste, istituendo l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi è diretto verso Trieste e quella di Latisana per chi viaggia in direzione Venezia.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. In tarda mattinata il traffico risulta congestionato nel tratto San Stino - Portogruaro in direzione Trieste e fra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia. Si registrano code anche in corrispondenza delle uscite obbligatorie di Latisana verso Venezia e di Portogruaro verso Trieste.

Sono stati necessari 25 vigili del fuoco, 3 autopompe, 5 autobotti e il carro Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per domare l'incendio, che potrebbe essere stato innescato dal surriscaldamento di uno penumatico posteriore. Nel primo pomeriggio, terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno iniziato le operazioni di travaso del gpl in un'altra autocisterna.