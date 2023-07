Vandali gettano un autovelox in acqua

È stata recuperata questa mattina lunedì 17 luglio dagli operai del Comune di Vigonovo, coordinati dall’assessore Eros Cacco, la parte alta dell’autovelox posizionato in via Cadicetto, strada che porta a Saonara, gettata nel canale Cornio da alcuni vandali sabato scorso.

«Purtroppo i vandali sono sempre in azione, è successo anche in altri comuni e questo non mi stupisce - afferma il sindaco Luca Martello -. Questi strumenti si sono dimostrati ottimi dissuasori di velocità. Li abbiamo installati in quattro vie cittadine: via Roma, via Veneto, via Dante e appunto in via Cadiceto. La cartellonistica che abbiamo installato nelle loro vicinanze riteniamo sia chiara ed esauriente. Spesso vengo fermato per strada da cittadini esasperati dall’alta velocità e dal traffico e questi sono gli strumenti con cui possiamo dare una vera risposta. Con la polizia locale continueremo a perseguire la nostra finalità che non è “far cassa” ma migliorare la vivibilità e quindi la sicurezza anche stradale, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Invito i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine atti vandalici come questo che non fanno altro che danneggiare tutta la collettività».