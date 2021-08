Autovie, cordoglio per la scomparsa del direttore Enrico Razzini

Direttore tecnico dal 2006, poi dirigente generale di Autovie Venete dal 2008 fino al 2013, è morto nella notte tra sabato e domenica l’ingegnere Enrico Razzini. Era nato il 25 maggio 1955 a Montodine in provincia di Cremona e dopo la laurea conseguita al Politecnico di Milano, ha iniziato la carriera nel settore delle costruzioni con ruoli di importanza in alcune aziende private. Dal 2008 è stato il responsabile unico del procedimento della terza corsia dell’autostrada A4. Ha seguito passo dopo passo la nascita e la prosecuzione di questa grande opera, dal primo lotto (Quarto d’Altino – San Donà), al terzo lotto (Alvisopoli – Gonars, concluso nell’autunno dello scorso anno con la costruzione del nuovo viadotto sul Tagliamento) fino al completamento pochi giorni fa del primo sub lotto del quarto lotto (Gonars – Nodo di Palmanova). Attualmente era direttore dell’area tecnica di Autovie Venete.

Cordoglio dal presidente del Friuli-Venezia Giulia e commissario per l’emergenza della A4, Massimiliano Fedriga: «Un grande professionista che si è dedicato con grande forza d’animo in un’opera imponente di portata internazionale». A ricordarlo anche il presidente di Autovie Venete, Maurizio Paniz: «Siamo tutti scossi per la scomparsa improvvisa dell'ingegnere Razzini. All’interno della concessionaria autostradale lascia un vuoto incolmabile. Era un punto di riferimento imprescindibile per tutta l’azienda e per le nuove generazioni. Ha rappresentato la storia di Autovie. Non era soltanto un tecnico e un professionista, ma una persona che ha messo il cuore nel suo lavoro». «Un grande esempio – sottolinea il direttore generale di Autovie, Giorgio Damico – che con la sua dedizione al lavoro ci ha lasciato un messaggio straordinario».