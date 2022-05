Avaria al motore, nave bloccata e rimorchiata nel porto

La sala operativa della capitaneria di porto di Venezia è stata informata, intorno alle 22.50 di ieri sera, dell’avaria al motore principale della Leptis Star, una nave battente bandiera di Panama, mentre era in transito nello schema di separazione del traffico del Porto di Venezia.

l comandante della nave ha riferito alla guardia costiera di aver gettato l’ancora e di star tentando di risolvere l’avaria. Grazie al controllo del traffico mercantile nell’area, la sala operativa ha allertato le unità di passaggio in zona. Falliti i tentativi di rimettere in pristino le macchine della nave, e diventando pericolosa la sosta in quell’area, il comandante ha richiesto assistenza di un rimorchiatore per essere portati in una zona più sicura, all’interno della rada di Venezia. Alle 4 del mattino il rimorchiatore Elma C è arrivato sul posto e ha proceduto a rimorchiare Leptis Star in rada.

Successivamente, la sala operativa ha comunicato alla nave l’arrivo di una perturbazione, che avrebbe messo in pericolo lo stazionamento. E' stato cosi disposto l’ingresso nel Porto di Venezia con l’ausilio di due rimorchiatori.