Actv, tutte le corse da lunedì. Organico in più. Promemoria per famiglie e scuole

Modifiche e integrazioni alle linee di navigazione, al servizio tranviario e a quello automobilistico urbano ed extraurbano, da lunedì 14 settembre: l'azienda Actv Avm ha riscritto il piano aggiornato del trasporto pubblico locale con il quale affronta il test della ripresa scolastica, sei mesi dopo il lockdown. Un capitolo specifico riguarda le partenze delle corse per gli istituti, a supporto del servizio: in verde le corse provvisorie alternative, che potranno essere effettuate con bus di tipo turistico. In blu sottolineato le corse con orario modificato provvisorio per le scuole. Corse da e per il liceo Berto, corse da e per gli istituti Foscari, Gritti, Barbarigo, Stefanini, Zuccante, Bruno, Pacinotti; corse da e per il Luzzatti, Gramsci, Edison, Volta, Morosin, San Marco. Inoltre gli autobus per Dolo, Mirano, da per gli istituti di Adria e Piove di Sacco. Al tavolo di giovedì di Avm con i sindacati concordato anche un ingresso in servizio di 35-40 lavoratori nel settore automobilistico: «un segnale rispetto alla carenza di organico nota - dice Valter Novembrini Filt Cgil -. L'azienda ha garantito il ritorno ai livelli di servizio pre-Covid in termini di chilometri. L'importante è predisporre e favorire l'utilizzo del mezzo pubblico in sicurezza, scongiurando l'uso del mezzo privato in tutti i casi».

Navigazione

· Linea 1 - vengono attivate corse feriali aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole da Lido SME alle ore 07:27 (limitata a Sant’Angelo con fermata a San Samuele anziché a Ca’ Rezzonico) e 07:33, 7:43, 8:13 e 8:23 (limitate a San Zaccaria)

· Linea 5.1 - vengono attivate le corse feriali aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole da Lido SME per F.te Nove delle ore 07:15, 07:35, 08:15 e 08:35

· Linea 6 (servizio solo feriale) - le corse in partenza da P.le Roma dalle ore 06:21 alle ore 08:41 ed in partenza dal Lido SME dalle ore 06:42 alle ore 08:22 omettono le fermate Santa Marta, San Basilio e Spirito Santo

· Linee 8 e 18 - il servizio viene sospeso

· Linea 10 (servizio solo feriale) - viene riattivata la linea con fermata aggiuntiva a Giardini

· Linea 14 - vengono sospese le corse di linea 14 da San Zaccaria delle ore 17:35 e 18:40 e da P.ta Sabbioni delle ore 10:50, 11:20, 11:55 e 12:25 (sostituite dalle corse di linea 15)

· Linea 15 - viene riattivata la linea

Automobilistico e tranviario urbano

FERIALE

· Linea 2 - il servizio viene intensificato con corse di rinforzo da Don Sturzo e Puccini dalle ore 07:00 alle ore 09:00

· Linea 5 - il servizio viene intensificato passando da 2 corse/ora a 3 corse/ora

· Linea 4L - il servizio viene intensificato con corse di rinforzo da Mestrina dalle ore 07:00 alle ore 09:30

· Linea 16 - intensificazione del servizio dalle ore 05:00 alle ore 06:00 e dalle ore 20:00 alle ore 00:20

· Linea 19 - intensificazione del servizio serale con l’inserimento della corsa da Venezia alle ore 00:02

· Linea 44 - riattivazione del servizio

· Linea 80 - intensificazione del servizio dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:30 alle ore 17:30

· Linea 81F - riattivazione del servizio al sabato

FESTIVO

· Linea T1 - intensificazione del servizio da 2 corse/ora a 4 corse/ora

· Linea T2 - intensificazione del servizio da 2 corse/ora a 3 corse/ora

· Linea 2 - intensificazione del servizio da Venezia dalle ore 23:30 alle ore 00:40

· Linea 4 - intensificazione del servizio dalle ore 23:45 alle ore 01:30

· Linea 4L - intensificazione del servizio dalle ore 12:30 alle ore 16:30 e dalle ore 22:00 alle ore 00:00

· Linea 5 - intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 00:40

· Linea 6 - il servizio viene effettuato con 3 corse/ora e intensificato dalle ore 21:00 alle ore 00:00

· Linea 6L - riattivazione del servizio con 3 corse/ora

· Linea 9 - intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 00:40

· Linea 10 - intensificazione del servizio dalle ore 06:00 alle ore 00:00

· Linea 15 - intensificazione del servizio dalle ore 06:30 alle ore 19:30 e prolungamento a Stazione Ferroviaria di Mestre

· Linea 16 - riattivazione del servizio dalle ore 22:30 alle ore 00:20

· Linea 18 - riattivazione del servizio con 1 corsa/ora da/per Ca’ Sabbioni dalle ore 06:45 alle ore 21:00

· Linea 19 - intensificazione del servizio serale con l’inserimento della corsa da Venezia alle ore 23:55

· Linea 81F - riattivazione del servizio

Automobilistico urbano Lido e Pellestrina

· Linea A - ripristinato il servizio invernale con attestazione della linea A con capolinea Faro Rocchetta (sospeso il collegamento con Alberoni Spiaggia) e P.le Ravà (sospeso il prolungamento verso via Klinger).

· Linee CO-CA e V - sospese

Automobilistico urbano Chioggia

· Ripristino dei percorsi e degli orari invernali 2019/2020, ad eccezione della linea 21 che rimane invariata rispetto ad oggi

Automobilistico extraurbano

FERIALE

· Linea 12E - intensificazione del servizio dalle ore 06:30 alle ore 15:35

· Linea 14E - riattivazione del servizio

· Linea 17E - intensificazione del servizio dalle ore 5:20 alle ore 19:00

· Linea 3E - intensificazione del servizio dalle ore 6:05 alle ore 18:10

· Linea 4DE - riattivazione del servizio

· Linea 6E - intensificazione del servizio dalle ore 5:30 alle ore 8:00

· Linea 7DE - riattivazione del servizio

· Linea 8E - intensificazione del servizio con l’inserimento di nuove corse dalle ore 5:30 alle ore 8:00

· Linea 9E - riattivazione del servizio

· Linea HE - intensificazione del servizio dalle ore 7:10 alle ore 17:00

· Linea 53E - il servizio viene riorganizzato con 1 corsa ogni 40 minuti da Padova per Dolo e 2 corsa/ora da Dolo per Venezia con transito per Malcontenta e Mestre, durante il giorno sono inoltre programmate delle corse di rinforzo a supporto del servizio nelle ore di maggiore affluenza

· Linea 54E - riattivazione del servizio

· Linea 54RE - riattivazione del servizio

· Linea 55E - intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 19:30

· Linea 55SE - riattivazione del servizio

· Linea 56E - riattivazione del servizio

· Linea 57E - intensificazione del servizio dalle ore 07:00 alle ore 17:30

· Linea 58E - intensificazione del servizio dalle ore 04:00 alle ore 23:30

· Linea 58RE - intensificazione del servizio dalle ore 05:30 alle ore 17:30

· Linea 59E - riattivazione del servizio

· Linea 66E - intensificazione del servizio dalle ore 6:30 alle ore 15:30

· Linea 67E - intensificazione del servizio dalle ore 6:30 alle ore 21:00

· Linea 6R7E - intensificazione del servizio dalle ore 4:45 alle ore 21:00

· Linea 81E - intensificazione del servizio dalle ore 6:30 alle ore 19:00

· OMNIBUS - riattivazione del servizio

FESTIVO

· Linea 5E - intensificazione del servizio da Maerne dalle ore 9:00 alle ore 21:30

· Linea 6E - intensificazione del servizio da Martellago dalle ore 9:30 alle ore 20:30

· Linea 7E - intensificazione del servizio dalle ore 7:30 alle ore 20:30

· Linea 8E - intensificazione del servizio dalla Stazione Ferroviaria di Mogliano dalle ore 9:30 alle ore 21:00

· Linea 53E - il servizio viene riorganizzato con 1 corsa/ora da Padova per Dolo da Padova per Dolo e 2 corsa/ora da Dolo per Venezia con transito per Malcontenta e Mestre, rinforzi da Dolo per Venezia dalle ore 16:30 alle ore 20:00

Servizi a supporto delle scuole

· URBANO - Linee 9-10S-13-16-19-20-21-24-31-32-45-7-7L-8/ - corse aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole

· EXTRAURBANO - Linee 10E-11E-12E-14E-16E-17E-2E-3E-4E-5E-7DE-7E-8AE-8E-9E-53E-54E-55E-55SE-56E-57E-58E-59E-66E-67E-72E-73E-81E-83E - corse aggiuntive programmate a supporto del servizio in occasione della riapertura delle scuole

La capienza

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm e in coerenza con l’ordinanza della Regione Veneto in fase di emanazione, la capacità dei mezzi viene ridotta al 80% fatte salve le eccezioni sul distanziamento sociale riguardanti le persone che vivono nella stessa unità abitativa, i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, i minori accompagnati. Si ricordano inoltre le principali raccomandazioni e norme di comportamento per i passeggeri del trasporto pubblico:

· indossa la mascherina a bordo, anche mentre sali o scendi dai mezzi, nonché in fermata o in approdo

· igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso

· non salire a bordo e non sostare in approdo o in fermata se presenti sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria)

· acquista i biglietti presso le biglietterie Venezia Unica, le emettitrici automatiche il circuito dei rivenditori autorizzati, online su www.veneziaunica.it o direttamente su smartphone tramite la Avm Venezia Official App

· attieniti alla segnaletica esposta ed alle indicazioni del personale aziendale

· scarica ed utilizza l’App Immuni (come raccomandato dal Dpcm)

Piano regionale

Regione Veneto e ufficio scolastico regionale hanno preparato per famiglie e scuole un pieghevole con il per ricordare ad alunni e docenti, famiglie e dirigenti, personale ausiliario e amministrativi tutte le regole di comportamento per un rientro in classe in sicurezza. Da lunedì prossimo 700 mila studenti veneti tornano in classe, in 600 istituti statali e nelle 1300 scuole del sistema paritario, oltre ai 21 mila allievi e 3 mila operatori delle 130 scuole professionali della regione.

Il pieghevole ricapitola le indicazioni che emergono dai principali documenti nazionali e locali adottati per prevenire e contrastare il Covid 19 in ambiente scolastico per alunni, insegnanti, familiari e accompagnatori, per una corretta sorveglianza sanitaria e per accompagnare tutte le fasi dell’attività scolastica: dalle regole di ingresso e uscita dagli ambienti scolastici, i comportamenti da adottare in classe durante le attività didattiche, all’organizzazione degli spazi, alle mansioni affidate al personale tecnico e ausiliario, fino agli eventuali casi di emergenza, se cioè un alunno o un insegnante manifestasse i sintomi della positività al virus.

«Lo chiamerei promemoria - sottolinea la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Carmela Palumbo - rivolto a tutte le componenti del mondo scolastico». La Regione del Veneto è stata la prima ad elaborare già a luglio, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale, un manuale operativo per riaprire in sicurezza le nostre scuole – ricorda l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Elena Donazzan – Questo vademecum può essere un aiuto ulteriore per tutti, amministratori, famiglie e operatori scolastici, per affrontare la nuova fase della ripartenza con consapevolezza, fiducia e spirito di collaborazione».

