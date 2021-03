Incontro sindacati Actv, le sigle valutano una posizione unitaria per riaprire la trattativa

La disdetta dell'integrativo in busta paga non partirà più ad aprile ma dal primo luglio. Ieri lo ha comunicato l'amministratore delegato di Avm Actv Giovanni Seno ai sindacati, inviando una lettera ai dipendenti, e questa mattina è previsto un tavolo delle sigle per decidere su quali basi riaprire la trattativa, dopo lo sciopero dell'8 marzo.

Avm ha ribadito la volontà di garantire la tenuta occupazionale, il carattere pubblico del trasporto locale e il mantenimento dei livelli di servizio, senza però ricorrere agli stagionali per il 2021 e 2022 e fermando il turnover del personale. Per quanto riguarda la parte normativa, ovvero gli accordi di secondo livello, l'azienda invece intende mettere subito mano al cambiamento rivedendo ferie e riposi. Avm ha ripetuto quello che aveva detto all'ultimo tavolo prefettizio: le ferie non potranno essere smaltite tutte durante l'estate e a tranche di 15 giorni alla volta, ma dovranno essere distribuite nel corso dell'anno. Oggi azienda e sindacati dovrebbero sedersi nuovamente al tavolo. Le sigle lo decideranno in mattinata, cercando una posizione unitaria da portare avanti.