Via ai lavori della ferrovia per l'aeroporto: «Conclusione entro il 2025»

Una nuova linea ferroviaria di circa 8 chilometri collegherà l'aeroporto Marco Polo alla ferrovia Mestre-Trieste: i lavori dell'opera sono stati avviati simbolicamente oggi, 11 dicembre, all'interno del cantiere in località Tessera. All'evento hanno partecipato il ministro dei trasporti Matteo Salvini e i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nella realizzazione: Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, Luca Zaia, presidente del Veneto, assieme ai vertici di Rfi (Rete ferroviaria italiana), Ferrovie dello Stato, Enac e Save.

Sono 8 chilometri di tracciato che «connettono Venezia al resto del mondo in modo integrato», come spiegato dall'amministratore delegato di Ferrovie, Luigi Ferraris. Il nuovo collegamento, infatti, «è un esempio chiaro della strategia di multimodalità del gruppo, per connettere varie forme di trasporto. Un'opera strategica - ha aggiunto - in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026, perciò dobbiamo correre davvero come dei treni e completare i lavori entro il 2025, per accogliere turisti e sportivi che aspettiamo».

Per l'opera è stanziato un investimento complessivo di circa 644 milioni di euro, finanziato per due terzi da fondi Pnrr. L'ente committente è Rete ferroviaria italiana, mentre la direzione dei lavori è in capo a Italferr, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS. A realizzarla sarà il raggruppamento di imprese guidato da Rizzani-De Eccher. Al coordinamento di tutta l'operazione c'è invece un commissario straordinario nominato dal governo, Vincenzo Macello, direttore network management infrastrutture di Rfi.

La nuova linea correrà in galleria per 3,4 chilometri. Staccandosi dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l'aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante "Venezia aeroporto", interrata a due binari e collegata al terminal. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie. Il nuovo collegamento potrà essere utilizzato sia dai treni regionali che dai quelli a lunga percorrenza. Sarà operativo entro dicembre 2025.