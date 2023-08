Cambio al vertice della compagnia "baschi verdi" di Venezia

Il maggiore Mario Orsini, dopo 4 anni, lascia il comando della Compagnia pronto impiego della guardia di finanza di Venezia e passa le consegne al capitano Giacomo Monterosso. La cerimonia di avvicendamento si è tenuta presso la "Casa Rossa" - Caserma Corfù di Marghera, alla presenza del comandante provinciale, generale di brigata Giovanni Salerno.

Orsini, destinato a un importante incarico presso il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Trieste, nel periodo di permanenza nella provincia di Venezia ha conseguito significativi risultati sia nella lotta allo spaccio di stupefacenti che in materia di contrabbando e anticontraffazione. Con i suoi "baschi verdi", il concorso al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica sia in occasione dei grandi eventi in laguna che nei quotidiani servizi sul territorio, in particolare nell’ambito del dispositivo "alto impatto" attivo su Mestre.

Il capitano Monterosso, romano di 32 anni, proviene da Palermo, dove ha ricoperto per 3 anni l'incarico di comandante del II Nucleo operativo del gruppo pronto impiego.