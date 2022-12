Covid, ordinanza del ministero per avviare i punti tampone negli aeroporti

In Cina riesplodono i contagi Covid nelle nuove varianti, che tornano a far registrare picchi di positivi e decessi, e i Paesi corrono ai ripari. Un'ordinanza diffusa dal ministero della Salute e trasmessa alle Regioni disciplina gli ingressi dalla Cina su tutto il territorio nazionale e avvia i punti tampone negli aeroporti, al fine di contenere la diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2. «Il primo passo sono i tamponi, poi l’isolamento dei casi positivi e il sequenziamento. Si tratta di misure necessarie per garantire la corretta e tempestiva risposta al diffondersi di eventuali varianti – commenta il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia -. Sono già state identificate 11 persone positive, atterrate a Malpensa e provenienti dalla Cina, di origine cinese e residenti in Veneto, per i quali le Ulss hanno già approntato le misure di sanità pubblica previste e sono in corso i sequenziamenti. Seguiamo l’evolversi della situazione con la dovuta tranquillità e cautela ma pronti, come sempre, a fare la nostra parte, per garantire la sicurezza a tutti i cittadini».

L'elenco dei passeggeri provenienti dalla Cina, in transito negli aeroporti del Veneto e ai quali dovrà essere effettuato il tampone, sarà fornito all’Azienda sanitaria dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero, già in contatto con tutti i vettori aerei. Negli aeroporti della Regione sarà attivo un “Punto Tampone” per tutti coloro che, in base all’ordinanza ministeriale, avranno l’obbligo di effettuare il test antigenico o molecolare. In caso di esito positivo, oltre al sequenziamento, diventa obbligatorio l’isolamento fiduciario secondo la normativa vigente. Le misure contenute nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, resteranno valide fino al 31 gennaio 2023.

Alla luce dell’ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci l’Enac, tenuto conto che i voli diretti dalla Cina sono sugli scali di Malpensa e Fiumicino, sensibilizza tutte le compagnie aeree che operano in Italia per garantire il controllo dei passeggeri che provengono dalla Cina da scali intermedi. «Il sistema aeroportuale – afferma il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma – ha reagito con prontezza anche a questa nuova ondata di contagi Covid, attivando immediatamente protocolli efficaci e collaudati negli ultimi anni. Non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo avere la collaborazione di tutte le compagnie che detengono i dati completi dei viaggiatori. Faremo delle verifiche a campione, ma confidiamo sulla lealtà dei vettori, già dimostrata in passato, visto che si tratta del bene primario della salute pubblica».

Sui costi dei tamponi, che sono a carico dei passeggeri, «in nessun caso possono superare i 20 euro – aggiunge Di Palma –. Resta in piedi la nostra ordinanza che tiene a bada il costo del tampone. Solo nelle prime settimane del Covid ci furono impennate nei prezzi. Qualcuno chiedeva anche 60-70 euro. Per meglio garantire il controllo immediato dei passeggeri deve essere assolutamente evitato il caro-tamponi».