Parcheggio dei bus a Dolo, al via lo spostamento

A Dolo inizia il trasferimento del deposito Actv in base all'accordo condiviso con l'azienda dei trasporti e la Città metropolitana. La giunta del Comune di Dolo ha approvato lo schema che definisce il passaggio da via Matteotti alla bretella che congiunge la strada regionale 11 al casello autostradale, in un’area distante dalle abitazioni.

Il passaggio successivo prevede la convocazione di un incontro congiunto con Actv e Città metropolitana per firmare il protocollo. L’area nella quale sarà trasferito il deposito, già individuata e adeguata dal punto di vista urbanistico, è di proprietà privata e sarà acquistato dal Comune di Dolo che, poi, la metterà a disposizione di Actv che si occuperà direttamente della costruzione della nuova stazione dei pullman.

«Spostare il deposito degli autobus dal centro abitato era un impegno assunto da questa amministrazione per riqualificare l’intera porta est del nostro Comune, per alzare il livello di qualità della vita di tutti i cittadini che risiedono in quel quartiere. Dopo decenni di promesse si è riusciti a sbloccare una situazione che, nel corso degli anni, ha creato non pochi problemi. Ci abbiamo sempre creduto sapendo che l’iter sarebbe stato lungo e che i passaggi molto complessi, ma la nostra determinazione, la professionalità dei nostri uffici e la grande disponibilità di Actv e Città Metropolitana hanno reso possibile compiere questo ulteriore passo nella riqualificazione della città».

L'iter prevede che venga indetta una conferenza dei servizi con tutti gli enti coinvolti per acquisire tutti i pareri necessari e per l’approvazione del progetto che sarà redatto dai professionisti incaricati da Actv. La prima fase, che sarà la più rapida, garantirà lo spostamento dei mezzi, quindi nel vecchio deposito non ci saranno più gli autobus, mentre il secondo vedrà la costruzione, nel nuovo sito, dell’officina, della stazione di lavaggio e del distributore di carburante. Per l’area dell’attuale deposito, di proprietà di Actv, l’accordo non prevede incrementi di capacità edificatoria, quindi la vecchia ipotesi di condomini alti diversi piani, prospettata nel corso degli anni passati, è definitivamente tramontata».