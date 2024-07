Avviso di garanzia al sindaco Brugnaro, accertamenti sul blind trust

«È stata consegnata una comunicazione di garanzia al sindaco di Venezia, a sua tutela: stiamo accertando eventuali ipotesi di reato in relazione al cosiddetto Pili e ad altre attività che sono formalmente coperte da blind trust (il fondo che gestisce il patrimonio del sindaco Luigi Brugnaro, ndr), sul quale stiamo facendo accertamenti». Ad annunciarlo, questa mattina, è stato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, nel corso della conferenza stampa relativa all'indagine della guardia di finanza per reati contro la pubblica amministrazione che ha al centro l'assessore veneziano alla mobilità, Renato Boraso.

Cherchi ha spiegato che, «benché il sindaco non entri nel blind trust perché il soggetto amministratore è altro, per correttezza nei suoi confronti abbiamo ritenuto di comunicargli che stiamo indagando sullo stesso blind trust. Stiamo valutando la sussistenza, la correttezza, la gestione del blind trust. Forse - ha aggiunto - poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della procura abbiamo ritenuto che fosse messo a conoscenza. Non c'è niente di segreto per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare, nonostante non sia stato nemmeno attinto da perquisizione».

Il sindaco Brugnaro, a seguito della ricezione dell'avviso di garanzia, si è detto «esterrefatto». «In cuor mio ed in coscienza - ha fatto sapere tramite una nota - so di aver sempre svolto e di continuare a svolgere l'incarico di sindaco come un servizio alla comunità, gratuitamente, anteponendo sempre gli interessi pubblici. Per entrare nel merito, l’ipotesi che io abbia potuto agire sui Pili per portare dei vantaggi in termini di edificabilità e/o varianti urbanistiche è totalmente infondata, come ho già avuto modo di spiegare dettagliatamente e pubblicamente più volte. Quella, come noto, è un’area già edificabile da prima della mia amministrazione e mai ho pensato, né messo in atto, alcuna azione amministrativa per un cambiamento delle cubature. Stessa cosa riguardo la vendita di palazzo Papadopoli, che mi risulta alienato secondo una procedura trasparente dal punto di vista amministrativo. Ovviamente, sono e resto a disposizione della magistratura per chiarire tutte queste questioni».

In carcere l'assessore Boraso

Gli accertamenti sul blind trust di Brugnaro sono collegati all'indagine che riguarda l'assessore Boraso, che deve rispondere di accuse molto pesanti. Secondo il procuratore Cherchi, la guardia di finanza avrebbe raccolto «gravi indizi» relativamente alla sua «messa a disposizione», in qualità di amministratore pubblico, «per interessi personali, con riscossione di denaro attraverso emissione di fatture per operazioni inesistenti, coperte in linea di massima con false attività di consulenza». Tale condotta, ha precisato, sarebbe avvenuta «con continuità» e per anni, almeno tra il 2023 e il 2024. Inoltre, sempre in base agli accertamenti, Boraso «stava cercando di eliminare documentazione che poteva essere usata contro di lui».

Per questo l'assessore Boraso è stato portato in carcere questa mattina nel corso di un'operazione eseguita da circa 200 finanzieri. È accusato di autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e organizzazione di gare pubbliche non corrette. Oltre a lui è finito in carcere l'imprenditore edile Fabrizio Ormenese, mentre altre sette persone sono state ristrette ai domiciliari e altre sono indagate a piede libero (in totale l'inchiesta coinvolge 18 persone). L'assessore, in sostanza, sarebbe «intervenuto sugli appalti pubblici» e favore di «soggetti a lui vicini, o che si avvicinavano a lui» per ottenere l'assegnazione di questi appalti o per chiedere modifiche dei piani regolatori. In cambio, avrebbe ottenuto denaro tramite le sue società. Boraso, ha aggiunto Cherchi, «interveniva direttamente sui funzionari pubblici del Comune di Venezia, i quali, con qualche eccezione, non si sarebbero opposti alle sue richieste».

Le indagini erano partite nella primavera del 2022 in seguito all'esposto presentato da un soggetto alla procura. Sono ora in corso perquisizioni e sequestri per un valore di circa 2 milioni di euro.