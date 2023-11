L'avvocato Compagno rinuncia alla difesa di Turetta

L’avvocato Emanuele Compagno ha rinunciato nel pomeriggio del 25 novembre al mandato di difensore di Filippo Turetta, il 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Il legale ha detto all'Ansa di considerare «concluso, con l’arrivo in Italia di Turetta, il mio lavoro di difensore d’ufficio, anche se lui stesso mi aveva nominato quale difensore di fiducia. Adesso il processo andrà avanti. Fin dall’inizio avevo detto ai familiari che sarebbe servito un legale di fiducia, e ho depositato la rinuncia nel pomeriggio di oggi».

Compagno ha anche spiegato che la decisione non ha legami con le critiche ricevute nei giorni scorsi per alcune sue considerazioni sessiste, che hanno acceso forti polemiche. Turetta continuerà a essere difeso dall'avvocato Giovanni Caruso, ordinario di diritto penale all'università di Padova con lunga esperienza nel campo. Il 22enne, arrestato in Germania e rientrato sabato in Italia, si trova ora nel carcere di Verona ed è accusato di omicidio volontario. Le indagini e il procedimento giudiziario dovranno stabilire, tra le altre cose, se abbia agito con premeditazione.