Azione Extinction Rebellion: «L'inquinamento uccide più della peste»

Intorno alle 17 di martedì 21 novembre 2023 è partita da campo San Bortolomio una processione di attivisti/e di Extinction Rebellion verso la zona dell'Accademia (dove si trova il ponte di barche per la Salute ndr) che in silenzio ha interrotto le fibrillazioni festive della tarda serata della città. Un attivista vestito da medico della peste e quattro vestiti di nero con maschere bianche da topo camminano in processione, fermandosi circa quindici minuti nei campi che incontrano nel loro percorso, rimanendo in silenzio.

Con cartelli in mano che denunciano che "l'inquinamento uccide più della peste" richiamano sarcasticamente la festa della Salute, che si tiene proprio in questi giorni nella città in ricordo della liberazione dalla peste che l'aveva colpita nel XVII secolo. Si chiede infatti che la Regione Veneto prenda coscienza dei dati e agisca con misure drastiche di riduzione delle emissioni per tutelare i suoi cittadini e il suo territorio. Ellis, un'attivista di XR dichiara: "Quello che chiediamo è che la Regione Veneto protegga la salute e le vite dei suoi cittadini. L'inquinamento ha ucciso 70000 persone in Italia nel solo 2020 e prodotto danni sanitari e sociali per 61 miliardi, la pianura padana è la zona peggiore di Italia per inquinamento, è un problema che riguarda noi e ci riguarda adesso. In occasione di questa festa storica chiediamo alla regione di agire per fermare queste morti e ridurre il prima possibile le emissioni inquinanti che le causano" In ​soli trent’anni, infatti, l’inquinamento ha ucciso 236 milioni di persone (dati dell’Institute of Health Metrics and Evaluation), un numero di morti più alto di tutte le vittime di peste nella storia dell’uomo, stimato tra i 75 e i 200 milioni.

Secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, in Italia l’inquinamento ha ucciso 68.600 persone solo nel 2020. Davanti a questa catastrofe sanitaria, il governo e la regione continuano a non fare nulla, accusando invece la conformazione geomorfologica del territorio per la terribile qualità dell’aria in tutta la Pianura Padana. Il Veneto è infatti da anni una delle zone più inquinate d’Europa a causa delle attività industriali, l’utilizzo di metodi di riscaldamento obsoleti e il traffico su gomma. Il 10 Novembre 2020 la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che l’Italia, in particolare le regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, non rispettano i limiti di PM10 stabiliti a livello europeo. In occasione della festa della Salute, Extinction Rebellion chiede alla Regione Veneto di agire per tutelare la salute dei cittadini e del territorio, attuando azioni concrete per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti che distruggono la qualità dell’aria e contribuiscono alla catastrofe globale del cambiamento climatico.

Extinction Rebellion Chi è e quali sono le sue richieste Extinction Rebellion (XR) è un movimento internazionale nato nel 2018 che utilizza la disobbedienza civile nonviolenta per spingere i governi del mondo ad affrontare l'emergenza climatica ed ecologica. Secondo lo studio peer reviewed "Why Civil Resistance Works" (perché la resistenza civile funziona) di Erica Chenoweth - la più ampia ricerca condotta sui movimenti di resistenza civile - la disobbedienza civile nonviolenta è infatti il metodo più efficace per ottenere dei cambiamenti profondi e duraturi. Attraverso questi metodi, XR mira a ottenere: 1) Verità sulla crisi Chiediamo che il governo, con il supporto dei media e delle altre istituzioni, investa su un'informazione onesta, massiccia e soprattutto coerente con l'urgenza trasmessa dalla comunità scientifica, in modo che tutti i cittadini siano realmente consapevoli sull’emergenza climatica ed ecologica a cui stanno andando incontro. 2) Azione immediata Chiediamo che il governo interrompa la distruzione degli ecosistemi e della biodiversità e che porti allo zero netto le emissioni di gas serra con la massima urgenza, poiché la finestra di azione per non andare incontro a conseguenze catastrofiche e irreversibili si sta rapidamente chiudendo. 3) Oltre la politica Chiediamo che il governo costituisca e sia guidato dalle decisioni di un’assemblea di cittadini/e sulle misure da attuare, in quanto la politica partitica si è dimostrata incapace di agire per l'interesse dei cittadini.