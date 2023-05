Azzannato da un labrador, volto sfigurato: la denuncia a Jesolo

Voleva accarezzare un labrador ma il cane ha reagito male e gli ha morso il viso. Un uomo di Jesolo si è presentato al Pronto soccorso con le ferite ancora sanguinanti al volto, sulla guancia e sotto l'occhio, dicendo di essere appena stato attaccato dall'animale. Il fatto risale a una settimana fa quando una sera, a Jesolo in piazza Mazzini, lui aveva visto il grosso esemplare a fianco al padrone in un locale, a cui si era avvicinato con l'intenzione di accarezzarlo. Gesto che non è stato ricambiato dal quattro zampe che, anzi, si è messo sulla difensiva attaccando l'uomo.

Medicato e curato in Pronto soccorso dove, nonostante il volto tumefatto, ha avuto otto giorni di prognosi, il ferito si è rivolto poi ai carabinieri per fare denuncia contro il proprietario del quattro zampe. Dolorante e con il volto sfigurato ha anche pubblicato le sue foto in Facebook, togliendo il bendaggio per mostrare le ferite e puntando il dito contro l'accaduto. In seguito quelle immagini sono state rimosse e ora i militari della Compagnia di San Donà stanno indagando sul fatto. Il Labrador, a differenza di altre razze, non è un cane tenuto a indossare la museruola in luogo o locale pubblico, nonostante la stazza imponente. Ci sono invece altre regole di gestione, come il guinzaglio, per la sicurezza e l'incolumità sia dell'animale che delle persone a lui vicine.