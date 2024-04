Controlli a Venezia, scoperti 7 B&B abusivi

I controlli nel periodo della Pasqua hanno evidenziato ancora irregolarità tra le locazioni turistiche veneziane. A eseguire le ispezioni sono stati i finanzieri del comando provinciale con gli agenti della polizia locale, che si sono concentrati sulle strutture ricettive extralberghiere, sia in terraferma che nel centro storico lagunare, con lo scopo principale di individuare quelle abusive.

Le verifiche sono state decine e si sono avvalse del software Dogale, che permette di selezionare i target per i quali c'è una maggiore probabilità di anomalie. Questo ha portato a individuare 7 locazioni turistiche totalmente abusive sul fronte delle norme regionali, dell’imposta di soggiorno e, sotto il profilo fiscale, dell’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’affittanza. Le sanzioni amministrative ammontano a un totale di 42mila euro, e per alcuni dei titolari degli immobili sono stati anche avviati approfondimenti di carattere fiscale.

Inoltre, fa sapere la guardia di finanza, sono state sanzionate altre 16 strutture ricettive per la mancata esposizione delle targhette recanti l’indicazione “locazione turistica”, della classe assegnata, del codice di identificazione della struttura, o per non avere esposto al pubblico i prezzi dei servizi offerti.

Altre verifiche si sono rivolte al contrasto del commercio di prodotti contraffatti o irregolari: in totale, all'interno di diversi negozi, sono stati sequestrati quasi 6.700 articoli, tra bigiotteria, accessori d’abbigliamento, cancelleria, decorazioni pasquali e altra merce priva delle indicazioni di legge. I finanzieri hanno poi effettuato ulteriori controlli in materia di lavoro, individuando due lavoratori irregolari rispettivamente in una struttura ricettiva di Venezia e in una pescheria di Chioggia. In un hotel di Caorle, infine, sono stati trovati quattro lavoratori italiani completamente in nero.