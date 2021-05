Timore baby gang a Chioggia, Armelao: «Commissariato senza rinforzi ormai da due anni»

Come spiega il segretario regionale di Fsp Polizia, ad oggi non si è ancora parlato di rinforzi per l'imminente stagione estiva. E lancia l'appello a sindaco e governo

«Non e? possibile che oggi non ci sia ancora nessuno che parli di potenziare il personale della polizia di Stato in vista del periodo estivo oramai alle porte. La stagione e? iniziata il 15 maggio e non si hanno notizie ministeriali sui numeri degli agenti che andranno a rinforzare gli uffici presenti nelle localita? balneari». Il grido d'allarme è di Mauro Armelao, segretario generale regionale del sindacato Fsp Polizia Veneto.

Armelao spiega che da ormai due anni il commissariato di Chioggia lavora senza nessun rinforzo, «senza nessun aiuto, come succedeva un tempo», ha spiegato. Ciò che preoccupa maggiormente, per la stagione estiva, è il pericolo delle baby gang. «Non possiamo continuare ad accettare l’inerzia della nostra amministrazione, - ha aggiunto - ma anche della politica che non fa sentire la propria voce verso chi dovra? decidere queste cose. Non possiamo accettare che ancora una volta Chioggia sia esclusa dall'arrivo di rinforzi invece necessari. Auspichiamo che il sindaco Ferro e i parlamentari eletti nella nostra provincia facciano sentire la loro voce a Roma, al ministero dell’interno. Questo territorio merita attenzione».