Furti, rapine e "spaccate": al capolinea le scorribande di una baby gang

Rapina, furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso: sono ben 17 i capi d'imputazione attribuiti ad una "baby gang" che hanno portato il gip del tribunale di Treviso ad emettere misure cautelari a carico di 5 giovanissimi. Per due ragazzi di 15 e 16 anni, originari della provincia di Venezia, sono stati disposti rispettivamente il collocamente in comunità e l'obbligo di permanenza in casa; per F.S. e G.F., di 19 e 20 anni residenti in provincia di Treviso, e E.M., 18enne dimorante nel Veneziano, sono scattati gli arresti domiciliari.

I "ragazzini terribili", nonostante le restrizioni, dalla notte di Capodanno e per tutto il mese di gennaio, avevano imperversato con le proprie scorribande nella zona di Casale sul Sile, Casier, Preganziol e Mogliano Veneto, secondo un ricorrente modus operandi: rubavano automobili che poi venivano utilizzate, anche apponendo targhe rubate in precedenza, come "ariete" per compiere spaccate ai danni di esercizi commerciali.