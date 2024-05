Furti e soprusi nei confronti dei coetanei, nei guai una baby gang

Si ritrovavano in gruppo, prendevano di mira la loro vittima e poi la derubavano. Sono finiti nei guai i membri di una baby gang, colpiti da una serie di provvedimenti emessi dal questore di Venezia. Si tratta di giovanissimi, cinque minorenni e un maggiorenne, residenti nella zona di Portogruaro.

I ragazzini nell'ultimo periodo si erano resi protagonisti di diversi episodi, in particolare furti, ma anche «soprusi e angherie», spiegano dalla questura, ai danni di altri giovani nei principali luoghi di aggregazione. Una situazione divenuta ormai insostenibile, tanto da far scattare una misura di prevenzione nei confronti di ognuno di loro. In particolare, al maggiorenne è stato notificato un foglio di via obbligatorio da Portogruaro per due anni. Per i minori, invece, sono scattati tre avvisi orali e e due divieti di accesso e stazionamento per ragioni di sicurezza in determinati luoghi della città per un anno. «Le misure disposte dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, vogliono essere la ferma risposta a chi seppur giovane, agisce disconoscendo principi di libertà e rispetto, spesso violando la legge - si legge in una nota della questura -. Si tratta di misure di carattere amministrativo, ma limitanti la libertà di movimento, che si pongono quale obbiettivo primario la tutela dei minori, tra questi gli stessi autori, che potranno certamente riflettere su valori fondamentali quali sono il rispetto delle regole e il rispetto verso gli altri».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday