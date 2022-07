Nuota con bandiera rossa e rischia di annegare: salvato dai bagnini

Nonostante la bandiera rossa ammonisse sul pericolo di immergersi in acqua, ha deciso comunque di tuffarsi, e solo l'intervento provvidenziale di tre assistenti bagnanti di Jesolo gli ha salvato la vita. Protagonista della vicenda un turista di nazionalità romena che nella giornata di domenica, in barba ai chiari avvertimenti, ha deciso comunque in modo incosciente di fare il bagno.

L'uomo ha cominciato a nuotare controcorrente, all'altezza della torretta 10 di piazza Mazzini. Quando è arrivato a circa 100 metri a largo della battigia, ha cominciato a sbracciare, poiché a causa delle onde e della corrente non riusciva più a stare a galla. A quel punto sono intervenuti Alessandro Rorato, Renzo Priviero e Christopher Menegazzo, bagnini in servizio all'Arenile Mazzini, che lo hanno salvato, scortandolo a nuoto fino alla riva. Il bagnante, fortunatamente, non ha riportato alcuna conseguenza.