Un bagnino arrestato per spaccio di cocaina

Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri di Cavallino Treporti per spaccio di droga: stando ai risultati delle indagini, l'uomo, che è addetto all'assistenza bagnanti di uno stabilimento balneare del posto, gestiva anche un giro di cocaina che vendeva ai consumatori sul litorale.

I carabinieri lo hanno bloccato l'altro pomeriggio, 22 luglio, mentre era alla guida del suo motorino. Il pusher ha anche cercato di evitare i controlli, ma senza successo. Identificato per A.M., pregiudicato di nazionalità albanese, è stato perquisito: nello zaino trasportava 8 dosi di cocaina per un peso di circa 8 grammi, mentre altra sostanza dello stesso tipo si trovava presso la torretta dove lavora come bagnino: un involucro contenente 5,5 grammi di cocaina ancora da tagliare, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Infine, gli sono stati sequstrati due telefoni utilizzati per restare in contatto con i clienti.