Jesolo, gli "uscenti" confermano il ricorso: «Nessun passo indietro»

Non è destinata a concludersi presto la querelle intorno alle concessioni balneari di Jesolo. Renato Martin, presidente del Consorzio Stabilimenti Centrali Scarl - società consortile che raggruppa vari concessionari uscenti, dopo che la spiaggia tra piazza Mazzini e piazza Brescia è stata assegnata alla Cbc Srl di Alessandro Berton - interviene nel dibattito dopo che l'8 maggio, all'udienza al Tar, la sua società ha deciso di ritirare la richiesta di sospensiva precedentemente presentata. Un gesto che la società subentrante, Cbc, e l'amministrazione speravano fosse il primo passo verso una distensione e un accordo tra subentranti e sconfitti.

«Voglio ribadire con forza che non abbiamo assolutamente ritirato il ricorso - dichiara Martin in una nota - Un ricorso con ben 14 punti e 3 gradi di giudizio. Aver slittato il processo al 6 novembre (quando si terrà l'udienza di merito, ndr) è la vera scelta di buon senso sia per non recare danno alla nostra città, sia per consentire al Tar di avere il giusto tempo per valutare le incongruenze riguardanti la procedura di aggiudicazione della concessione alla Cbc Srl».



Martin riconduce la scelta di ritirare la richiesta anche alla possibilità «di visionare tutta la documentazione mancante, richiesta numerose volte al Comune di Jesolo, ma mai interamente consegnata. Questa è essenziale per approfondire il nostro ricorso, che era ed è un atto dovuto ed inevitabile per la situazione che si presentata. Grazie all’istanza al tribunale, entro pochi giorni, dovremo disporre regolarmente di tutti i materiali sin dalla fase iniziale del procedimento».



La soluzione del conflitto nell'immediato non sarà semplice. Scarl spiega di aver manifestato disponibilità a collaborare con Cbc Srl, mettendo a disposizione attrezzature come ombrelloni, lettini, sedie sdraio e piantane dei consorzi, ribadendo però che questa collaborazione deve assolutamente includere la tutela di tutti, strutture ricettive, alberghi, appartamenti, chioschi, anche chi non ha quote nella nuova società. Da parte sua, Cbc invece già da mesi ha aperto alla possibilità di lavorare, autorizzato, a chi deponesse l'ascia di guerra e acquistasse quote nella nuova società: una strategia che ha portato la larga maggioranza dei concessionari uscenti a rinunciate al ricorso, portato avanti dai restanti.

Le situazioni più complesse riguardano i 5 chioschi ancora chiusi, di proprietà di concessionari uscenti che non hanno un accordo con Cbc, e bagni e docce. Sui chioschi, la linea di Cbc è chiara: chi non accetta le nuove condizioni deve rimuoverli. La proposta avanzata da Scarl è invece quella di un accordo che preveda un percorso giuridico garantito dal Comune, consentendo di mantenere le attuali strutture attraverso un canone legato all’utilizzo demaniale rilasciato in concessione alla Cbc Srl. Discorso simile per i servizi come bagni e docce realizzati dai concessionari uscenti. concessionari uscenti, compresi i chioschi e i servizi come bagni e docce. A tal proposito Martin dichiara: «è necessario che il Comune, visto che ha rilasciato l’anticipata occupazione, si faccia garante di un accordo tra Scarl e Cbc. Se noi rimuovessimo tutto come ci è stato chiesto dal Comune elimineremmo tutti i servizi creando un grave danno d’immagine alla città». Martin spiega che secondo i loro legali quelle opere, pur realizzate in terreno demaniale, sarebbero di proprietà dei concessionari uscenti che le hanno realizzate, non pubbliche, contrariamente a quanto è stato dichiarato dalla controparte.



Scarl insomma chiede che fino alla fine della stagione, e all'esito del ricorso, si possano utilizzare servizi e strutture esistenti, a fronte del pagamento di un canone: la palla passa ai nuovi concessionari, la stagione si apre ufficialmente il 18 maggio.