Concessioni balneari, il Consiglio di Stato conferma la linea "veneta": gare entro l'anno

Nessuna sorpresa dal Consiglio di Stato sul tema delle concessioni balneari e demaniali in genere: devono andare a gara, subito. La conferma arriva con una sentenza pubblicata martedì 30 aprile, riguardo un ricorso del 2023 da parte di un proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo (Liguria). I giudici si richiamano ai «principi della Corte di Giustizia Ue, 20 aprile 2023, e a tutta la giurisprudenza europea precedente di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale».

Inoltre nella sentenza è contestato il fatto che la risorsa spiaggia non sia "scarsa", tesi invece sostenuta dal governo nella mappatura fatta dal governo e inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della direttiva Bolkestein. La sentenza è in linea con tutte le sentenze più recenti del Consiglio di Stato, e conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno: si tratta però di una bocciatura della linea del governo che aveva concesso una proroga al 31 dicembre 2024 contando su un esito positivo delle trattative con la commissione Ue, che per ora sembrano ancora in salita.

La sentenza non fa che dare ragione a quei comuni, in Veneto e altrove, che hanno scelto di avviare le gare nei mesi scorsi, vedendo come improbabile una soluzione positiva delle trattative con l'Ue dopo le ripetute sentenze della corte di giustizia prima e del Consiglio di Stato italiano poi. In Veneto, facendo uso anche della legge regionale 33 del 2002 (che permette di mettere a gara la concessione permettendo al gestore uscente di presentare istanza e, in caso di assenza di altre domande, essere confermato), i comuni infatti hanno proceduto ad avviare le evidenze pubbliche tra la fine del 2023 e l'inizio de 2024: nella maggior parte dei casi le aggiudicazioni arriveranno dopo l'estate, ma alcuni comuni le hanno già avviate, come Jesolo - con tutte le contestazioni seguite, essendo stato il primo caso in Italia - o San Michele al Tagliamento. In ogni caso le gare dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2024. La normativa nazionale, che dovrebbe dettare criteri uniformi su come indire le gare e sugli eventuali indennizzi ai gestori uscenti sconfitti, è ancora attesa dai Comuni.