Concessioni balneari, a Jesolo arrivano i ricorsi: «Ma c'è chi rinuncia»

Saranno presentati, come annunciato nell'immediato, uno o più ricorsi da parte delle società uscite sconfitte dalle uniche due gare per le concessioni balneari della spiaggia jesolana assegnate "in concorrenza", cioè in presenza di più di un'offerta. Come ormai noto, nei casi dei tratti di litorale (Umg) 5 e 7, l'esito della gara ha visto prevalere società diverse da quelle uscenti, che si erano costituite mettendo insieme i consorzi che avevano in concessioni il litorale in precedenza. L'Umg 5, che estende da piazza Mazzini a piazza Brescia, è stata assegnata alla Cbc Srl - Moretti Polegato (Geox), Alessandro Berton di Jesolmare e gli albergatori Menazza -, mentre l'Umg 7 è andata alla Sebi srl di Alessandro Iguadala. Un esito che aveva avuto riverberi ben oltre i confini del Comune, essendo state le prime aggiudicazioni in Italia andate a concessionari diversi da quelli uscenti, in un anno in cui tutte le concessioni balneari in proroga dovranno essere messe a gara e aggiudicate entro il 31 dicembre 2024, salvo un esito delle trattative con l'Unione Europea che permetta un - ad oggi improbabile - ulteriore rinvio.

La linea dell'amministrazione è stata da subito quella di cercare la pacificazione tra vincitori e sconfitti, evitando il più possibile ricorsi (che pure erano stati messi in conto). Nella Umg 5, la più ambita, la Cbc srl ha proposto ai concessionari uscenti di entrare nella società, comprando una quota delle azioni: una proposta che sembra aver convinto la maggioranza dei soci dei tre consorzi che componevano la società uscente, Scarl srl. Molti hanno lasciato la società che riuniva i tre consorzi, compreso il presidente Michele Fontebasso, alcuni hanno presentato una diffida contro gli ex soci a presentare il ricorso. Ma il ricorso ci sarà: «Hanno fatto di tutto per non farcelo fare, abbiamo dovuto rifare il consiglio d'amministrazione, ma noi pensiamo che ci siano stati degli errori nell'assegnazione, e vogliamo far valere le nostre ragioni in Tribunale, come proprio in una Repubblica democratica» spiega il neo presidente della Scarl Renato Martin, già presidente del consorzio Bafile, ex sindaco e oggi consigliere comunale, tra i più attivi, fin da subito, contro le nuove aggiudicazioni. «Parliamo di concessioni ventennali» sottolinea. Le vecchie concessioni sono valide fino al 30 aprile: difficile comunque pensare che, nel pieno dell'estate, il Tar decida di bloccare le attività sulla spiaggia.

Oggi in piazza a Roma i sindacati di settore Sib-Confcommercio e Fiba-Confersercenti, con una manifestazione nazionale, sono tornati asollecitare il governo ad approvare una legge "che metta fine al caos in corso sulle concessioni": ad ora, in base ai decreti Draghi del 2022, i Comuni devono mettere a gara le spiagge, ma senza avere linee guida che spieghino come farlo e senza dei criteri condivisi per gestire l'eventuale uscita dei gestori uscenti. In questo quadro Jesolo, come altri comuni del Veneto, ha applicato la legge regionale 33, procedendo alle aggiudicazioni delle "Umg",. Salvo poi sospendere, dopo le prime due, le altre 8 che saranno assegnate in concorrenza (su 16 totali). Saranno aggiudicate alla fine dell'estate: dall'amministrazione spiegano che bandire la gara era in ogni caso necessario per non incorrere in sanzioni, in base alla giurisprudenza vigente. In altre regioni d'Italia, come Campania e Calabria, i Tar stanno infatti dando torto ai comuni che avevano prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2024 senza partire con le gare. Stretti tra la paura di perdere voti e gestire conflitti, e quella di incorrere in illeciti amministrativi, non sarà un anno facile per i comuni balneari.