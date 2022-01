Bambina sul bob investita da un'auto: trasportata d'urgenza al pronto soccorso

Una bambina di 4 anni, residente a San Donà di Piave, è rimasta ferita gravemente questo pomeriggio sul monte Zoncolan. La piccola, a bordo di un bob, non sarebbe riuscita ad arrestare la corsa, finendo in mezzo alla strada dove stava transitando un'auto, che l'ha presa in pieno.

Il veicolo non procedeva a velocità sostenuta, ma le lesioni riportate alle gambe sono state tali da richiedere il trasporto d'urgenza all'ospedale. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza: i sanitari hanno prestato le prime cure alla bambina, prima di trasferirla al pronto soccorso a Trieste.