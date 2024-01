Passata la fase di osservazione, esami e accertamenti per la bambina

Le 72 ore della fase di osservazione post trauma sono trascorse, la bambina di cinque anni gettata dalla terrazza dal padre, la sera del 5 gennaio nel Portogruarese, è fuori pericolo. «Stiamo cercando con la scuola, i nostri servizi, l'Usl 4 e tutta la comunità di predisporre gli strumenti giusti per aiutarla e per sostenere i suoi compagni, quando tornerà», fa sapere il sindaco della località dove la piccola vive con la mamma e frequenta la materna. «Per ora ci sono esami e controlli continui per lei, sempre ricoverata a Treviso, affinché venga seguita nel migliore dei modi e non debba patire strascichi per la violenza che ha subito», continua.

A preoccupare è anche lo stato di salute della mamma, che nessuno, neppure i parenti più fidati, riesce a far allontanare neanche per un attimo dalla camera della figlia. Giorno e notte ininterrottamente la donna è accanto alla bimba, anche se avrebbe bisogno di riposare e riprendere le forze. «Quando la piccola si rimetterà in forma, portarla a scuola presto potrebbe essere importante per ridarle un minimo di normalità - prosegue il primo cittadino - ma questa vicenda va gestita insieme a tutta la comunità. Da parte del Comune verrà fatto tutto ciò che è necessario e ci faremo aiutare per poter essere in grado di dare anche noi supporto e non ci sono limiti o restrizioni - afferma - Sappiamo che non esiste un protocollo pre-costituito. Faremo in modo insieme a tutte le istituzioni, sanità e scuola, di creare un sistema di aiuto adatto a superare il dramma. La piccola ora è qui, ce l'ha fatta e questo è ciò che conta».

Mamma e papà vivevano separati da circa quattro anni. Si dice che il padre della piccola avesse una nuova compagna che tuttavia non aveva mai presentato alla madre di sua figlia, anche se lei glielo aveva chiesto per sapere chi fosse con la bambina accanto al padre, quando la portava da lui. Quell'uomo colto da un'ira senza controllo, fuori di sé, che sproloquiava e offendeva, in preda a una furia incredibile ha preso la bimba e l'ha gettata giù dalla terrazza, prima di buttarsi a sua volta inneggiando al suicidio. Quel padre che, per le insegnanti della piccola, sarebbe stato il primo che avrebbero scelto tra tutti i papà dei loro alunni. «Il più presente, il più sensibile e attento». «Cosa sta succedendo nelle nostre case? - Chiede infine il primo cittadino - Cosa succede nelle nostre comunità? C'è bisogno che la nostra sensibilità agli alert venga allenata e diventi più ricettiva».