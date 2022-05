Bambini non fanno religione, niente visita ai dipinti del Duomo

Niente visita ai dipinti del Duomo per chi non frequenta in classe l'ora di religione. È quanto sarebbe successo a cinque bambini, maschi e femmine, di una scuola elementare della zona di San Donà di Piave. Il fatto - come riporta l'Ansa - risale al 20 maggio, quando due scolaresche di quarta e quinta si trovavano in gita per una tappa dedicata ai mosaici realizzati da padre Marko Rupnik nel Duomo della città del Piave.

Le famiglie di due alunne hanno spiegato che, al momento di accedere all'edificio sacro, agli scolari esentati dall'insegnamento della religione cattolica è stato chiesto di attendere fuori, mentre i compagni iniziavano la visita dei mosaici. Così i cinque piccoli si sono seduti in attesa sui gradini del Duomo. I bambini non sono mai rimasti soli: le due classi si sono alternate nella visita e i cinque esclusi hanno atteso in presenza di una maestra.

«A mia figlia - ha spiegato una mamma - sono state consegnate delle parole crociate come passatempo». La donna ha riferito che la coordinatrice scolastica «si è giustificata al telefono sostenendo che i mosaici rappresentano scene di Eucarestia» e quindi, assieme alle altre maestre, avrebbe preso questa decisione.