Quattordicenne cade dal secondo piano, non è in pericolo di vita

Attimi di paura domenica pomeriggio quando un minore di 14anni è caduto dalla finestra del secondo piano di un'abitazione di Noale.

Il fatto

Il ragazzino, che è stato trasportato all'ospedale di Mestre, non è in pericolo di vita. Sul posto si sono portati i carabinieri, un'ambulanza e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione la caduta non sembra essere accidentale, bensì frutto di un gesto volontario. Il giovane, un pakistano, si trova in Italia per vacanza: è infatti ospite della sorella, regolare in Italia, che ha chiamato subito i soccorsi.