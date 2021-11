Venezia, bambino ritrovato dopo essersi smarrito tra le calli

Alcune ore di angoscia, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Sabato mattina una coppia di genitori egiziani, residenti in provincia di Milano in gita a Venezia, ha chiamato il 113 chiedendo aiuto dopo aver perso di vista, in un momento di disattenzione, il proprio bambino di 5 anni. La coppia si trovava nei pressi del ponte di Rialto. Inutili i tentativi di rintracciare il piccolo Mohamed, che evidentemente si era smarrito tra le calli. Gli agenti delle volanti hanno raggiunto i genitori e, ottenuta una sommaria descrizione del piccolo, si sono messi alla ricerca.

La svolta è arrivata in tarda mattinata quando dei passanti hanno visto un bambino aggirarsi in via Garibaldi, visibilmente spaventato ed in lacrime: così hanno segnalato la cosa alla polizia, che si è portata sul posto e ha intercettato il piccolo. Poco dopo lo hanno riconsegnato nelle braccia dei genitori che, visibilmente commossi ed emozionati, lo stavano aspettando in zona Rialto. La famiglia, grata della felice conclusione della vicenda, ha voluto immortalare il momento con una foto.