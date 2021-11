Bimbo di 23 mesi muore per un arresto cardiaco

Un bimbo di 23 mesi è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 novembre, a causa di un arresto cardiaco. A nulla sono valsi la corsa in ospedale e il tentativo dei medici di salvargli la vita: il suo cuoricino purtroppo ha smesso di battere per sempre. Avrebbe compiuto due anni a dicembre.

A lanciare l'allarme sono stati i genitori, una coppia originaria del Bangladesh residente a Jesolo Lido, intorno alle 18.30. Il bimbo non stava bene e ha perso i sensi. Pochi minuti dopo, è arrivata un'ambulanza e il piccolo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di via Levantina. E' stato anche fatto decollare un elicottero dal Ca' Foncello di Treviso, per trasferirlo in una struttura pediatrica.

Al suo arrivo al pronto soccorso di Jesolo, però, le sue condizioni erano già gravissime. I medici hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Alle 19 è stato dichiarato il decesso. Al momento, non è ancora stato confermato cosa abbia provocato l'arresto cardiaco anche se, dalle prime informazioni, sembra che la causa possa essere un soffocamento. Saranno necessari ulteriori accertamenti.