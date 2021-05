Dramma nel Veneziano, bimbo mette il piede sotto al tagliaerba e si amputa le dita

Dramma domenica in provincia di Venezia, in località Martellago. Per cause ancora da accertare un bambino si è ferito mentre si trovava in giardino.

L'episodio

L'episodio di cronaca nel pomeriggio: il piccolo, quattro anni, ha messo i piedi sotto ad un taglia erba e si è amputato le dita dei piedi. Immediato l'intervento degli uomini del Suem di Treviso che si sono alzati in volo con un elicottero per andare a soccorrere il minore.