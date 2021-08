Un bambino di 4 anni salvato dall'annegamento a Jesolo

Un altro salvataggio provvidenziale in mare, in una stagione che sta segnando un gran numero di interventi di questo tipo sulle spiagge. L'allarme è scattato ieri per un bambino di 4 anni, francese, che ha rischiato di annegare nella zona di spiaggia libera corrispondente a piazzetta Casabianca al Mare, a Jesolo. Erano le 18.45 quando un quarantenne, di origine albanese e residente a Treviso, ha visto il piccolo in difficoltà a circa sette metri dalla riva, in corrispondenza del pontile. «I genitori si trovavano qualche metro più in là - ha riferito - e non si erano accorti di ciò che stava accadendo. Così ho preso in braccio il piccolo e con l’aiuto di una signora l’ho portato a riva. Nel frattempo sono giunti anche i genitori».

Subito sono accorsi gli addetti al salvataggio della torretta 14, gestita dalla Jesolo Turismo, seguiti dai colleghi della 13, gestita dalla Jesolmare. Un gioco di squadra andato avanti per qualche minuto, con l’effettuazione di tutte le pratiche di rianimazione del caso. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza del pronto soccorso di via Levantina e l’elisoccorso da Treviso. Dopo qualche minuto di apprensione il bimbo si è ripreso: ha espulso l’acqua che aveva ingurgitato e si è messo a piangere. Un sollievo anche per la tanta gente che stava assistendo, a distanza, a tutta la scena, e che ha applaudito i soccorritori. Sul posto anche gli uomini della guardia costiera di Jesolo. Il bimbo, al termine delle operazioni di salvataggio, è stato elitrasportato al Ca’ Foncello.

Per l'associazione assistenti bagnanti, l'episodio evidenzia l'importanza di avere una vigilanza anche sui tratti liberi di spiaggia. Il presidente Guido Ballarin spiega: «Abbiamo già segnalato il tema al Comune: le spiagge libere dovrebbero dotarsi di assistenti bagnanti, non possiamo correre questi rischi».