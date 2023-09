Bimbo di un anno e mezzo arriva grave al pronto soccorso e muore

Saranno le indagini a fare luce sulla morte di un bambino di un anno e mezzo, portato dai parenti in gravi condizioni all'ospedale di Portogruaro lunedì pomeriggio, dove un'ora dopo ha perso la vita. La prima richiesta d'intervento era arrivata verso le 17.20 al Suem di Venezia. Poco dopo la famiglia ha raggiunto in autonomia il Pronto soccorso e ha chiesto aiuto perché il piccolo sembrava non dare più segni di vita.

Quando i medici lo hanno visitato era in arresto cardiaco. Aveva un trauma cranico all'altezza della nuca e non reagiva più. Immediate le manovre di rianimazione dei medici che hanno tentato in ogni modo di tenere in vita il bambino, Bilal Kurtesi, andando avanti a massaggiarlo per oltre un'ora. Ma non c'è stato nulla da fare. Dichiarato il decesso del piccolo, di una famiglia di origini serbe residente nella frazione di Mazzolada a Portogruaro, i medici hanno sentito ancora i parenti per acquisire informazioni più precise sul fatto. All'inizio sembrava trattarsi di un incidente domestico, poi però il quadro si è fatto più chiaro ed è emersa la compatibilità delle gravi condizioni del bambino con un investimemento stradale. Il piccolo potrebbe essere stato travolto da una macchina in movimento (non si sa da chi fosse guidata) mentre era fuori da casa.

Nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia dopo la segnalazione alla procura. Inizialmente la chiamata della famiglia Bilal era stata intercettata anche dal Pronto soccorso di Treviso, poi seguita dalla gestione emergenze del Veneziano. Gli operatori acquisendo informazioni utili sulle ferite del bambino al telefono hanno dato le prime indicazioni sulle azioni da seguire in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Ma la mamma, sconvolta dalla mancata reazione del figlio, non ha potuto aspettare ed è partita con il bambino verso l'ospedale.