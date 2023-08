Bimbo di sette anni annega a Chioggia

Dramma nel pomeriggio a Chioggia. Un bambino di neanche otto anni è annegato in mare e ha perso la vita. Si tratta del piccolo di una famiglia di stranieri, originari del Ghana, in vacanza. Si pensa sia sfuggito al controllo dei genitori e che nonostante i soccorsi ogni tentativo di salvargli la vita sia stato vano. Sul posto il personale di salvataggio, il Suem con l'elicottero che avrebbe dovuto trasferirlo all'ospedale d'urgenza. L'aeromobile del 118 è invece dovuto ripartire vuoto. Sull'accaduto indaga la Capitaneria di Chioggia guidata dal comandante Dario Riccobene. In base alle prime informazioni il bambino era in mare quando i famigliari si sono accorti che si era allontanato e hanno dato l'allarme. Quando è stato avvistato in acqua, all'altezza dello stabilimento Astoria, era già privo di vita.

«Purtroppo - conferma il sindaco Mauro Armelao - mi è giunta notizia che il bambino è annegato nel nostro mare di Sottomarina. Una tragedia immane che macchia purtroppo un’estate splendida. Giungano a nome della città di Chioggia e da parte mia le più sentite condoglianze alla famiglia. Ci stringiamo attorno a loro in questo momento difficile da accettare. Credo che in questo momento ci sia solo il silenzio come atto di amore verso questa piccola creatura. Un grazie va dato sempre anche ai nostri giovani bagnini che quest’anno e non solo si sono sempre distinti e impegnati a salvare vite umane. Un ringraziamento anche al personale del 118».