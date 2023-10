Banchetti fuori misura a Venezia, la polizia locale sequestra 1000 articoli

Proseguono i controlli della polizia locale di Venezia nei confronti dei banchetti sparsi nei vari sestieri del centro storico. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno passato al setaccio Strada Nova, rilevando numerose irregolarità: il caso più eclatante ha riguardato due attività ambulanti nei pressi del Ponte delle Guglie, alle quali sono stati sequestrati più di mille articoli tra magneti, cappelli, portachiavi, capi d’abbigliamento e souvenir di ogni genere.

Il focus si è concentrato in particolare sulle dimensioni dei posteggi e la relativa attrezzatura esposta, per verificare il rispetto di quanto disposto dal regolamento per il commercio sulle aree pubbliche. Proprio in un campo nei pressi della stazione è stato accertato che i titolari di due distinti banchetti esponevano i loro prodotti sfruttando una superficie ampiamente superiore all’autorizzato. In questo caso, oltre al sequestro cautelare della merce, sono state emesse sanzioni per 2mila euro ciascuno.

I controlli della polizia locale, come precisato dall'amministrazione comunale, proseguiranno con cadenza quotidiana anche nelle prossime settimane e interesseranno tutti i sestieri, isole comprese. «Un doveroso ringraziamento agli agenti del nucleo attività produttive della polizia municipale che continua l'azione di controllo sul territorio - ha detto l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga -. Rispettare le regole è necessario, da parte di tutti, per favorire la civile convivenza e debellare la concorrenza sleale».