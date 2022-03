Assalti ai bancomat, 11 in manette: ci sono anche veneziani

Avrebbero messo a segno una lunga serie di colpi, assaltando gli sportelli di istituti di credito e uffici postali di tutto il Triveneto. I carabinieri del Nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso stanno dando esecuzione in queste ore a 11 misure cautelari, emesse anche a carico di persone residenti in provincia di Venezia: sono gravamente indiziate di far parte di una associazione a delinquere, che sarebbe riuscita ad appropriarsi indebitamente di diverse decine di migliaia di euro.

I dettagli saranno resi noti alle 11, nel corso di una conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri di Treviso.