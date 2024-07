Oltre 70 edifici a disposizione delle associazioni del territorio comunale | VIDEO

Due date da tenere sott'occhio: il 5 e il 29 luglio. Entro questo venerdì va inoltrata la richiesta per il sopralluogo; lunedì 29 invece è il termine ultimo per fare domanda di uno spazio comunale. Tutto da farsi attraverso pec del Comune o in busta chiusa.



Il Comune di Venezia è dunque pronto ad assegnare, per la quinta volta e per i prossimi tre anni, locali in suo possesso o in sua gestione a favore di soggetti terzi, con il proposito di coinvolgere i cittadini nelle attività assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive. «È un bando che funziona – ha spiegato l'assessore al Patrimonio, Paola Mar, a Villa Querini – perché l'85% delle associazioni, in ogni bando dal 2019 ad oggi, ha confermato la richiesta di uno spazio. Sono circa tremila le associazioni iscritte all'Albo e un quarto di esse sta usufruendo di spazi pubblici».

Il bando

Con il quinto bando – il cui testo completo è consultabile online – verranno messi a disposizione oltre 70 edifici per più di 230 locali, sparsi su tutto il territorio comunale, dalle isole alla terraferma. Si tratta di ex scuole, centri civici, uffici comunali dismessi. Le associazioni, tutte senza scopo di lucro, otterranno uno spazio, condiviso o meno con altre realtà, in base alle necessità dell'attività e alla progettazione che fanno sul territorio. «La filosofia che sta dietro al bando è sempre quella di favorire la socialità fra i nostri cittadini – prosegue l'assessore Mar –. Naturalmente con l'obiettivo di facilitare anche l'accesso dei singoli alle loro associazioni, specialmente se anziani».



Le realtà associative sono tenute a pagare un canone annuo e le utenze, ma diverse sono le "scontistiche": c'è per esempio la gratuità per l'Auser, o l'abbattimento del 70% di affitto e canone per il "Responsabile di condominio": resiste, perché di successo, questa figura di coordinamento tra associazioni e Comune, per quegli spazi di utilizzo in condivisione tra più associazioni. Sono già previsti altri due bandi, nel 2025 e 2026.