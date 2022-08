Avanti con la terza corsia A4: bando per 10 cavalcavia tra San Donà e Portogruaro

Il commissario per la terza corsia in A4 ha avviato la gara di affidamento per la realizzazione di dieci cavalcavia nel tratto autostradale tra San Donà di Piave e il Nodo di Portogruaro. Il bando rappresenta un passo in avanti significativo nella costruzione della terza corsia: il primo atto tangibile, in particolare, per quanto riguarda questo tratto di 25 chilometri tra San Donà e Portogruaro dove, negli ultimi anni, si è verificato un numero incredibilmente alto di incidenti. Molti dei quali mortali.

La gara fa parte dei lavori del secondo e terzo sub-lotto del secondo lotto. La progettazione prevede che le opere siano già predisposte ad accogliere successivamente l’allargamento delle carreggiate: costruendo prima i cavalcavia, infatti, sarà poi più semplice e veloce “srotolare” il nastro d’asfalto della terza corsia.

Ecco i dieci cavalcavia compresi nel bando: per il sublotto 2 via Grassaga (San Donà di Piave – Noventa di Piave), via Gonelle (Cessalto), sp 54 Cessalto – Ceggia (Cessalto), strada comunale Cessalto – Ceggia (Cessalto), via Donegal (Cessalto), sp 163 via Callunga (Cessalto); per il sublotto 3 strada provinciale 60 San Stino di Livenza – Belfiore, Bosco – Frassinelle, Pradipozzo – Lison, Summaga – Cinto Caomaggiore. Sono esclusi da questa gara i cavalcavia di svincolo di San Stino di Livenza e Cessalto che verranno costruiti successivamente, quando verrà effettuato l’intervento di allargamento dell’autostrada.

L’appalto è finanziato con fondi propri di Autovie Venete e l’importo complessivo a base di gara è di 48 milioni di euro, calcolato utilizzando il prezziario di riferimento Anas 2022. La scadenza per la presentazione delle offerte della gara - visibile sul sito www.commissarioterzacorsia.it al percorso appalti, bandi e avvisi - è prevista per l’11 ottobre alle ore 12.00. Il vincitore avrà 910 giorni di tempo (due anni e mezzo) per effettuare tutti gli interventi.