Jesolo, al via il bando per l'assunzione di 12 agenti della polizia locale

Ammonta a 200 mila euro l’importo delle risorse stanziate dal Comune di Jesolo per il potenziamento del corpo di polizia locale con la previsione di 12 assunzioni a carattere stagionale per le esigenze durante l’estate. Il Comune potrà dare ora avvio alle procedure per la selezione e assunzione con contratto a tempo determinato per cinque mesi di 12 agenti stagionali per il rinforzo dell'organico di polizia locale.

Il personale garantirà il supporto e il rinforzo alle attività di controllo del traffico e della viabilità, al contrasto al commercio abusivo sull’arenile e l’isola pedonale serale e agli altri servizi svolti nel periodo estivo che vede Jesolo interessata da intensi flussi turistici con conseguente maggiore carico di lavoro per la tutela della sicurezza. Per il reclutamento verrà avviato un nuovo bando di concorso nelle prossime settimane. «Con l’avvicinarsi della stagione estiva dobbiamo trovarci ai blocchi di partenza preparati sotto tutti gli aspetti, sicurezza compresa. La nostra è una città che durante l’estate richiede sforzi gestionali non indifferenti con un carico di lavoro per la Polizia locale che spazia su molti fronti, gravata anche da attività che non le spetterebbero - dice il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. L’assunzione di personale stagionale da affiancare agli agenti di ruolo permettere di gestire in maniera più agevole ed efficace i diversi servizi, concentrando l’esperienza e la professionalità soprattutto sul fronte della lotta allo spaccio di stupefacenti, ai controlli di Polizia stradale e di contrasto al commercio abusivo».