Ecco il bando per il posto nel garage comunale di piazzale Roma

Al via il bando per la formazione di tre graduatorie per l'assegnazione del posto auto per il garage comunale in piazzale Roma. Arriva dopo l'annuncio dell'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, di alcune settimane fa e soddisfa un'attesa durata diversi anni. Presto verrano attribuiti i posti auto nella rimessa del Comune, dedicati alle attività e ai residenti della città d'acqua.

Martedì verrà pubblicato online sul portale dime.comune.venezia.it, alla sezione Trasporti, il bando. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, con autenticazione tramite Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi (con supporto per smart card), entro le 12 del 6 settembre. Non c'è alcuna priorità derivante dalla data di presentazione della domanda.

Criteri

Saranno formate tre distinte graduatorie: 175 posti saranno assegnati alle persone fisiche con residenza nella Venezia insulare per un numero massimo di un abbonamento per nucleo famigliare, di cui 12 riservati alle persone titolari di contrassegno disabili, mentre altri 75 posti saranno assegnati alle persone giuridiche, enti, associazioni, attività commerciali, artigianali, professionali e lavoratori autonomi con principale sede operativa (esistente o di comprovato insediamento entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico) nella Venezia insulare.

Per tutti i partecipanti, oltre al criterio della residenza o della principale sede operativa nella città antica e nelle isole del Comune di Venezia, restano requisiti essenziali la proprietà o il possesso (risultante dalla carta di circolazione) di un’auto e la non titolarità di abbonamenti nell'autorimessa comunale di piazzale Roma. Viene premiata l’anzianità di residenza nella Venezia insulare, la composizione del nucleo famigliare e convivente, eventuali condizioni di disabilità. Tra i criteri per l’attribuzione dei punteggi viene dato particolare peso alle condizioni di lavoro del richiedente, se persona fisica, in termini di orari, turni, numero dipendenti, localizzazione della sede e modalità di trasporto per raggiungerla (numero di mezzi in interscambio e intermodalità e relativa frequenza), anche in considerazione del servizio di trasporto pubblico che collega Venezia con il territorio limitrofo.

Le attività

Per le persone giuridiche, enti, associazioni o soggetti esercenti attività commerciali, artigianali e professionali sono criteri di valutazione il numero di sedi operative, inclusa o ulteriori rispetto a quella principale, localizzate nella Venezia insulare, l’anzianità di insediamento della sede principale, il numero di dipendenti impiegati nella sede principale operativa, la modalità di trasporto per raggiungere la sede, la tipologia di attività svolta con particolare premialità verso quelle maggiormente complementari con la residenzialità cittadina. Ad esempio, sono classificate come tali le attività legate alla filiera del vetro artistico di Murano e alla cantieristica minore, il commercio e i servizi alla persona (sanità, istruzione, assistenza sociale), la manifattura e le costruzioni, i trasporti e la logistica, le attività legati al mondo dell’arte e dello sport. Su Dime sarà presente anche una sezione dedicata alle Faq con le domande più comuni e le relative risposte.

Presto risposte anche in terraferma

«La pubblicazione del bando autorimessa era uno degli obiettivi di mandato che mi ero posto - dice l’assessore Boraso - Gli uffici amministrativi, i tecnici del Comune, di Avm e di Venis hanno tutti collaborato per dare questo segnale di concreta attenzione alla residenzialità, che non è soltanto casa e posto auto, ma anche e soprattutto relazione, indipendenza, autonomia. In quest’ottica i 250 posti assegnati tra persone fisiche (175) e giuridiche (75) potranno creare un effetto moltiplicatore per dare nuova linfa alla città e alla sua vivibilità».

«Il mio compito e quello della giunta non si ferma qui: stiamo dialogando con gli enti per facilitare la realizzazione di aree da destinare a parcheggio per residenti e attività economiche anche in zona portuale. In parallelo la politica dei terminal del Pums crea alternative insediative anche per la sosta delle auto di residenti e attività economiche ai margini della laguna, così come la stessa terraferma sarà a breve oggetto di attenzione, considerando le molte richieste che mi arrivano dai cittadini per riaprire i termini per l’emissione di agevolazioni per la sosta su stalli strisce blu per seconde auto, operatori economici e possessori di garage di dimensioni ormai insufficienti a ricoverare le autovetture oggi sul mercato».

Il partito Democratico

«Dopo le tante interrogazioni fatte è uscito finalmente il bando del garage comunale: solo 175 posti per i residenti dopo sei anni di promesse ed attese - commenta la segretaria del Partito Democratico, Monica Sambo - Dopo un accesso agli atti abbiamo scoperto che ci sarebbero altri 340 posti (scoperti) che attualmente vengono utilizzati dai turisti e dagli utenti transitori. Abbiamo chiesto alla giunta di destinare ai residenti i posti destinati ai turisti, ma nel bando non sono presenti. Chiediamo poi di avviare delle serie trattative per un parcheggio per veneziani in marittima».