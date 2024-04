Occhi elettronici contro le cataste di rifiuti abbandonati: un nuovo bando

Le denunce di rifiuti accatastati per strada, spesso a fianco ai cassonetti, talvolta pericolosi e ingombranti - inclusi Raee (apparecchiature elettroniche che vanno portate in discarica per lo smaltimento a parte) - non si contano. Come del resto segnalazioni e denunce. Sul fronte del controllo intende andare avanti la regione che ha promosso, in giunta, un bando che contribuirà a finanziare investimenti promossi dai Comuni per l’istallazione di impianti di sorveglianza video nei centri di raccolta e in particolari siti dei territori comunali al fine di prevenire il deposito incontrollato di rifiuti.

«Da anni lavoriamo per rafforzare l'attenzione in materia di rifiuti - evidenzia l'assessore regionale all'Ambiente, Cristiano Corazzari - con l'obiettivo di prevenire eventi criminosi. Tra le varie iniziative abbiamo anche dato vita, già nel 2018, a un gruppo di lavoro per la definizione di linee guida da applicare al territorio nel caso di incidenti di rilevanza ambientale, nel quale sono stati coinvolti, oltre alle strutture regionali, anche il Nucleo ecologico dei carabinieri, il comando dei vigili del fuoco, i rappresentanti di Arpav, di Anci Veneto e dell'Università di Padova». L’attività ha anche ricevuto il plauso dell'allora comandante nazionale dei vigili del fuoco che, in occasione di una audizione alla Commissione bicamerale “Ecoreati”.

L’importo stanziato per il nuovo bando è di 250 mila euro. Per potervi accedere i Comuni dovranno rendicontare una spesa minima per i diversi interventi di almeno 5 mila euro. Il contributo previsto è del 50 per cento della spesa complessiva e comunque non superiore a 15 mila euro per intervento e Comune richiedente. Un bando che ha anche lo scopo di dare una spinta all'educazione ambientale in materia di rifiuti e si rivela come segnale di attenzione nei confronti delle amministrazioni locali sempre più in lotta nel fare tornare i conti quotidiani della cassa. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ambiente@pec.regione.veneto.it entro il 17 maggio 2024. Per ulteriori informazioni sul bando ci si potrà rivolgere alla Direzione ambiente e transizione ecologica (ambiente@regione.veneto.it).