Bando per gli abbonamenti dei parcheggi sulle strisce blu, Pd: «Ancora tutto tace»

Il Partito Democratico veneziano sul bando per gli abbonamenti ai parcheggi sulle strisce blu, spara a zero. «Mai rifatto dal 2013 - afferma Paolo Ticozzi, consigliere comunale del Partito Democratico - Uno scandalo».

L'interrogazione va al question time del prossimo Consiglio comunale di giovedì. «Non è mai più stato pubblicato un nuovo bando per le agevolazioni per i parcheggi sulle strisce blu. È davvero paradossale, da quando ad aprile 2021 ho presentato un’interrogazione chiedendo che venisse al più presto pubblicato, così da agevolare i residenti della terraferma, ancora tutto è fermo - continua Ticozzi. La commissione consiliare sul tema non è stata convocata e dopo l’interrogazione c'è stata solo una generica risposta della maggioranza che replicava che il bando era pronto».

Un altro anno e mezzo è trascorso. I residenti che hanno garage troppo piccoli continuano a pagare i parcheggi a prezzo pieno. «Anche la turnazione per le agevolazioni per le seconde auto è ferma al 2013 - sostiene il consigliere Pd - Molti da quando ho presentato l’interrogazione continuano a contattarmi sperando in novità, tuttavia la commissione sulla mia interrogazione non è mai stata calendarizzata e a noi consiglieri non è mai arrivata nemmeno una bozza del nuovo fantomatico bando. Il sindaco e la giunta si assumano le loro colpe - conclude -. Sulla mobilità non ci siamo proprio: la gestione del trasporto pubblico lascia molto a desiderare, come i ritardi per il bando dei parcheggi al garage comunale e il bonus taxi: un flop».