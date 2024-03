Banksy "falsi", la nuova accusa: «Non vengono da Dismaland»

Dopo la querela annunciata, il contrattacco. Due giorni fa la nota stampa con cui Metamorfosi, la società organizzatrice della mostra "Banksy. Painting Walls" in corso a M9 dichiarava l'intenzione di querelare Stefano Antonelli per aver diffuso «notizie false e distorte» sui presunti falsi Banksy presenti in mostra. Oggi lo stesso Antonelli, curatore ed esperto di Banksy (nonchè organizzatore di mostre), rincara contro la società, chiarendo: «Le tre opere che ho indicato come false opere di Banksy presso le autorità competenti (due a Mestre, una in mostra a Cervia, ndr), non provengono in alcun modo dall'evento denominato "Dismaland", non sono in alcun modo legate a tale evento, e non sono mai state vendute, distribuite, o solo presenti in tale evento opere come le tre esposte dai due curatori presso le mostre di Mestre e Cervia, oggetto della mia segnalazione. Non esistono certificati "Dismaland", non esistono opere di Banksy con timbri "Dismaland"».

Si tratta di fatto di un tentativo di demolire la difesa di Metamorfosi, che aveva chiarito che le opere in questione non fossero dei falsi, in quanto esposte e presentate come souvenir di Dismaland, l'istallazione di Banksy nel Somerset datata 2015, e lì prodotti. «Le opere sono classificate come "reperti/souvenir" dell’evento Dismaland, organizzato da Banksy, ed esposte quali significativa testimonianza del processo di idealizzazione creatosi attorno all'artista - avevano infatti chiarito M9 e Metamorfosi, congiuntamente, subito dopo l'uscita sulla stampa della notizia dell'esposto in procura di Antonelli - Così risulta dai certificati di provenienza delle case d'asta di cui il Museo è in possesso e dai timbri apposti sul retro delle due opere, ben visibili al pubblico».

Il punto che solleva Antonelli è che neppure questo potrebbe corrispondere al vero. Da tempo circolano nel mercato dei falsi souvenir di Dismaland, che possono raggiungere, a fronte di costi di produzione esigui, un valore di mercato anche superiore al migliaio di euro. Tanto che nel sito ufficiale di Banksy, il Pest Control Office, è chiarito pubblicamente che "non esistono certificati di autenticità di Dismaland", mettendo in guardia dall'acquisto di opere legate all'evento. Solo poche settimane fa la polizia catalana, ad esempio, ha individuato una rete, tra Saragozza e Barcellona, che creava e vendeva dei falsi su cartoni, rifiniti con disegni e timbri grafici, che venivano accreditati come realizzati nell'ambito del progetto Dismaland, accompagnati dalle ricevute di biglietti di entrata a Dismaland. Questi falsi, battuti all'asta in tutta Europa, hanno raggiunto vendite per valori fino a 1500 euro. Se una situazione simile si sia registrata per i due cartoni esposti all'M9 - sicuramente battuti all'asta come reperti di Dismaland - saranno le autorità competenti a chiarirlo.

Intanto, M9 già dal 19 marzo ha rimosso dall'esposizione le due opere, mettendole a disposizione del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Ma la posizione del museo, che non rilascia dichiarazioni alla stampa riguardo una polemica che si giudica strumentale, non cambia: le opere in questione non sono mai state attribuite a Banksy, avevano un ruolo del tutto marginale nella mostra, esterno al percorso, e il proprietario è in possesso di documenti che ne certificano la provenienza da Dismaland. Spetterà quindi alle autorità eventualmente chiarire se ci siano problemi a riguardo. Una posizione parzialmente diversa da quella del Comune di Cervia, altro ente coinvolto nel caso, che oggi ha sottolineato come riguardo la mostra, e quindi anche l'opera contestata, Metamorfosi abbia «piena responsabilità del progetto di allestimento generale, della selezione delle opere e, pertanto, dell’autenticità e della validità delle stesse e di quanto esposto».