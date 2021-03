Sequestrato un bar completamente abusivo, clienti in fuga

Un garage di circa 60 metri quadri adibito a bar, con cibi e bevande. Intorno, una serie di barche con i clienti che consumavano tranquillamente, in barba alle misure anti Covid che vietano qualsiasi assembramento e che hanno disposto la chiusura dei locali. MA non è tutto. Quel bar era completamente abusivo: non esisteva, infatti, alcuna licenza commerciale nè sanitaria.

Per questo i finanzieri del reparto operativo aeronavale di Venezia nei giorni scorsi hanno sottoposto a sequestro un locale completamente abusivo a Chioggia. I militari, durante un controllo, hanno notato sulla riva del canale della Fossetta un assembramento di persone e barche da diporto, proprio in corrispondenza del garage. Alla vista della guardia di finanza le persone presenti si sono date alla fuga e le fiamme gialle hanno bloccato sul posto il proprietario del garage e tre clienti rimasti.

Una volta entrati nel locale, abusivamente attrezzato per la vendita al pubblico, i militari hanno scoperto la cassa contenente un'ottantina di euro, frutto dell’attività non regolare. Il proprietario è stato sanzionato per cinquemila euro e l’immobile è stato sequestrato in quanto anche privo di concessione edilizia.