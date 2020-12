Clienti nel bar oltre l'orario consentito, locale multato e chiuso 5 giorni

Ha tenuto aperto ben oltre il limite orario consentito. E, per di più, quando sono arrivati i carabinieri c'erano ancora molti clienti. Per questo, i due titolari di un bar del centro di Martellago nei giorni scorsi sono stati multati. I militari hanno fatto allontanare tutti gli avventori e hanno sanzionato i gestori del locale, che adesso dovrà rimanere chiuso per cinque giorni.

Nell'ambito dei servizi dei giorni scorsi, i carabinieri di Martellago hanno anche prestato assistenza a un uomo di 73 anni che ha chiesto aiuto tramite il 112 perchè, vivendo da solo e non avendo la patente, aveva necessità di ritirare in farmacia a Olmo dei medicinali urgenti. I militari hanno provveduto al ritiro dei farmaci e li hanno consegnati al 73enne, insieme a un panettone per dimostrare la loro vicinanza e addolcire i giorni delle feste.