Problemi di sicurezza, scatta la chiusura di un locale per 15 giorni

Serrande abbassate per 15 giorni per un bar di Dolo. Il provvedimento, emesso dal questore di Venezia, è stato notificato questa mattina dai carabinieri al titolare e trae origine da «una richiesta d'aiuto del sindaco che - spiegano in una nota dall'Arma - interpretando le voci dei cittadini, ha evidenziato come la percezione di sicurezza dell’area fosse diminuita nel tempo sino a costituire un vero e proprio luogo di degrado per la popolazione».

Nella proposta di sospensione dell'attività avanzata dai carabinieri della tenenza di Dolo sono stati ricostruiti gli svariati controlli d’iniziativa e gli interventi fatti nel tempo dai militari che hanno messo in luce «come l’esercizio fosse diventato luogo abituale di ritrovo di persone con pregiudizi di polizia e penali, dedite all’uso di alcool e stupefacenti, oltre che alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, frequentato anche da stranieri irregolari sul territorio nazionale senza stabile occupazione, nonché teatro di episodi anche violenti, acuitisi negli ultimi mesi e soprattutto a giugno/luglio».

«Non vi sono dirette responsabilità del titolare del bar - si legge nella nota dei carabinieri - che però ha dimostrato una scarsa capacità di controllo dei propri avventori e di vigilanza del locale, evidenziando una mancanza di affidabilità e diligenza che sono qualità richieste al gestore di un esercizio commerciale». Il questore ha quindi emesso il provvedimento di sospensione. Il locale era già stato chiuso con un analogo provvedimento nel luglio 2018.